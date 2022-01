Turpeenpoltto loppuu Tampereen sähkölaitoksessa jo ensi vuonna – korvaajaksi metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet

Sanne Katainen

Tampereen ainoan turvetta käyttävän voimalaitoksen korvaa ensi vuonna Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, jonka pääpolttoaineita tulevat olemaan metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet. Turve jää varapolttoaineeksi.

Turpeenpoltto loppuu Tampereella suunniteltua aiemmin, tiedottaa Tampereen Sähkölaitos Oy.

Tampereen Sähkölaitos aikoi luopua turpeenpoltosta vuoteen 2030 mennessä, mutta näillä näkymin se tapahtuu jo vuoteen 2024 mennessä. Tampereen Sähkölaitoksen omistaa Tampereen kaupunki.

"Turpeen käyttömme normaalitilanteessa loppuu vuoden 2023 aikana", vahvistaa Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen tiedotteessa.

Kotimainen turve on ollut Tampereelle tärkeä polttoaine pitkään, sillä Naistenlahti 2 -voimalaitoksen kattilan tekniikka on vaatinut, että osa polttoaineesta on turvetta.

Naistenlahti 2 on ainoa turvetta käyttävä voimalaitos Tampereella. Yli 40 vuotta vanhan voimalaitoksen korvaa rakenteilla oleva ja vuonna 2023 käyttöönotettava Naistenlahti 3 -biovoimalaitos.

Uusi laitos pystyy hyödyntämään biopolttoaineita ilman turvetta. Naistenlahti 3:n pääpolttoaineita tulevat olemaan metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet.

"Poltamme kotimaista, uusiutuvaa metsäperäistä biomassaa ja tavoitteemme on, että se tulee sertifioiduista metsistä. Metsien hoitamisen yhteydessä muodostuvat jakeet, kuten risut ja latvukset, on kokonaisuuden kannalta järkevää hyödyntää tehokkaasti", Laitinen toteaa.

Turve jää kuitenkin Naistenlahti 3:n varapolttoaineeksi huoltovarmuuden takaamiseksi.

Sähkölaitos tuottaa sähköä ja lämpöä vuoden jokaisena tuntina, eikä tuotanto saa olla riippuvainen vain yhdestä polttoaineesta ja sen saatavuudesta.

Metsätähteitä voi hyödyntää kaukolämmityksessä erittäin energiatehokkaasti. Tuotantolaitoksilla energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että polttoainetta kuluu mahdollisimman vähän ja siitä saadaan mahdollisimman paljon energiaa talteen.

Kaukolämpö on kaupunkien yleisin ja tehokkain lämmitysmuoto Suomessa. Tällä hetkellä jo yli 50 prosenttia Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Kaukolämmön tärkeys korostuu Sähkölaitoksen mukaan talvisin, sillä se vähentää sähkön käytön tarvetta erityisesti pakkasilla ja huippukulutusaikana. Ilman kaukolämpöä Suomi joutuisi turvautumaan lämmityksessä lisäsähköön, joka tulisi muun muassa Venäjältä kaasu- ja hiilisähkönä.

Tampereen kaupungin ja myös Tampereen Sähkölaitoksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tampere on mukana Niemi40haasteessa, jossa muutto- ja logistiikkayritys Niemi Palvelut on haastanut itsensä ja muut yritykset tavoittelemaan entistä kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita.

”On hienoa saada Tampereen kaupunki mukaan haasteeseemme. Kaupungeilla on suuri rooli ilmastotyössä. Ilmaston puolesta työskenteleminen kaikilla tasolla on ohittamattoman tärkeää, vain yhteistyöllä voimme saada todellisia muutoksia aikaiseksi", kiittelee Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi.

”Hiilineutraaliutta kohti liikutaan sitä varten kehitetyn tiekartan, ilmastobudjetin, ilmastokumppanuuden sekä kaupunkilaiset osallistavan ilmasto-oppaan kautta. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan ihan jokaista, julkisesta ja yksityisestä sektorista yksityishenkilöihin", Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen kertoo tiedotteessa.

Tampereella on käytössä ilmastokumppanuusmalli, joka auttaa yrityksiä verkostoitumaan toistensa kanssa ja tuo ilmastoteot näkyviksi. Julkisissa hankinnoissa kaupunki pyrkii kestävyyteen kiinnittämällä huomioita niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikaisiin päästöihin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen riskimaatuotannossa.

