Saako työnantaja pilata työntekijöiden lakon järjestämällä väkeä lakonalaiseen työhön? Asiantuntijat ovat tyystin erimielisiä asiasta

Työtaisteluja käydään Suomessa eniten teollisuustyöpaikoilla.

Metsäyhtiö UPM pöyristytti ammattijärjestöjä lupauksellaan maksaa työntekijöille 30 euroa päivässä, jos nämä eivät ryhdy liittojen julistamaan lakkoon. Lakkojen murtamisesta heräsi myös keskustelua, kun Teollisuusliitto aloitti lakon pohjoispohjalaisen Siklaelementit Oy:n tehtailla. Yrityksen toimitusjohtajan Janne Niemisen mukaan (MT 13.1.) ensimmäisenä lakkopäivänä 47 työntekijästä 11 oli lakossa, muut tulivat normaalisti töihin.

Aina lakko ei siis onnistu. SAK:n mukaan lakkoilua suojaavat sekä perustuslaki että ihmisoikeussopimukset. Näin siis silloin, kun kyseessä on laillinen lakko. Laittomiakin lakkoja pidetään, ja ne ovat asia erikseen.

Silloin kun järjestö päättää mennä lakkoon ja työntekijä on ammattiliiton jäsen, tilanne on selkeä.

"Jäsenten on noudatettava järjestön päätöksiä. Jos jäsen ei näin tee, on järjestön asia, ryhtyykö se erottamaan jäsentä", sanoo lakimies Anu-Tuija Lehto SAK:sta.

Jos töihin tulee lakon aikana henkilö, joka ei järjestöön kuulu, häntä luultavasti paheksutaan, mutta toisaalta hän ei saa rahaa, jos ei tule töihin. "Tällaisella henkilöllä on oikeus liittyä lakkoon, mutta järjestön lakkoavustusta hän ei saa, ellei liity jäseneksi", Lehto toteaa.

SAK:n lähtökohta on, että lakonalaisia töitä ei saa tehdä. Työnantajajärjestö EK:n näkemys asiasta on toisenlainen. "Lakkoon osallistuminen on juridisesti vapaaehtoista. Mikään pykälä ei kiellä menemästä töihin", sanoo EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

Järjestöjen edustajat ovat myös eri mieltä siitä, saako työnantaja tuoda ulkopuolisia lakonalaista työtä tekemään. SAK:n mielestä ei saa, EK:n mielestä se on työnantajapuolen tapa käydä työtaistelua.

Sen sijaan yrittäjäperheen omatoimista työntekoa ei edes SAK:ssa katsota sopimattomaksi lakkotilanteessa.

