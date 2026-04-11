Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Tuulivoimayhtiöt talousvaikeuksissa, kuusitukki yli psykologisen hintarajan, Petroskoissa kootaan metsäkoneita MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Kapasiteettia on rakennettu lisää, vaikka sähkö on ollut tuulen puhaltaessa halpaa. Kuva: Jussi Partanen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Tuulivoimayhtiöt vaikeuksissa

Tuulivoimayhtiöiden talous on kuralla ja myllyjen rakentaminen jäissä. Kasvanut tuulivoimakapasiteetti söi itseltään kannattavuuden ja sähköstä tuli liian halpaa.

2. Metsäkoneita Venäjältä

Venäjän Petroskoissa toimiva Amkodor-Onego -niminen yritys kehittää ja kokoaa metsäkoneita osista ja materiaaleista, joita Venäjältä ja Valko-Venäjältä on saatavissa. Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvään Venäjään kohdistetut pakotteet käytännössä lopettivat metsäkoneiden viennin maahan.

3. Puun hinta viikolla 14

Kuusitukin hinta ylitti psykologisen 80 euron rajan. Viimeksi tällaisia hintoja on nähty syyskuussa.

4. Luonnonarvokauppaa pilotoimassa

Jaakko Temmes kehittää metsänhoitoyhdistyksessä uutta ansaintamallia, jossa metsänomistajat voisivat saada korvauksen tuottamistaan luontoarvoista.

5. Mustikoita ja puolukoita kylväen

Mustikan ja puolukan siemenet itävät yleensä hyvin, jos olosuhteet ovat oikeanlaiset, sanoo asiantuntija.

