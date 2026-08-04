Kaleva: Pääskyset eivät enää pidättele Hailuodon lauttojen siirtoa En­sim­mäi­nen lautta lähti tiistaina Perämereltä kohti Turkua.

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Merisilta- ja Meriluoto-lautat odottavat vielä siirtoa Turkuun. Lautat kuvattu Riutunkarin satamassa 31.7.2026. Pääskyset lentelivät lauttojen ympärillä. Kuva: Suvi Jylhänlehto

Metsä | Luonto Suvi Jylhänlehto

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on antanut luvan Hailuodon lautoilla ja purettavissa lauttarakenteissa sijaitsevien pääskysten pesien hävittämiseen, kertoo sanomalehti Kaleva. Lupa on annettu myös poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen.

Lautoilla ja lauttarakenteissa pesii uhanalaisia haara- ja räystäspääskyjä, minkä vuoksi lauttoja ei ole voitu vielä siirtää Turkuun.

Finferriesin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo kertoo lehdelle, että maanantaina tehdyissä tarkastuksissa valtaosa poikasista oli lentokykyisiä. Lentokyvyttömiä poikasia oli kolme ja ne on nyt siirretty väliaikaiseen suojaan rantaan.

Pidempi odottaminen poikasten lentoonlähdön varmistamiseksi ei Mäkitalon mukaan ollut mahdollista.

”Toista kuukautta ollaan jo lykätty asiaa”, hän perusteli asiaa Kalevalle.

Räystäspääskyjen osalta myös tyhjien pesien tuhoaminen vaati poikkeusluvan. Lautan siirtäminen tulkitaan pesän tuhoamiseksi.

Mäkitalon mukaan poikkeuslupa on myönnetty, sillä lautat ovat huoltovarmuudelle tärkeitä.

Poikkeusluvassa määrätään, että hävitettävät pesät tulee korvata tarjoamalla pesimäpaikka vähintään 60 räystäspääskylle ja 100 haarapääskylle 1.4.2027 mennessä.

Hailuodon ja Oulun välinen tieyhteys avattiin kesäkuun lopussa. Lautat ovat seisseet satamassa siitä lähtien. Kun lautat saadaan siirrettyä, alkaa satamarakenteiden purku ja ennallistaminen.

Kaleva kertoo, että lautoista Mergus lähti hinaajan kyydissä kohti Turkua jo tiistaina iltapäivällä. Merisilta poistuu Oulunsalosta arviolta keskiviikon ja torstain välisenä aikana ja Meriluoto ensi viikon alussa.

Kaleva: Hai­luo­don laut­to­jen pääs­ky­sen­pe­sät saa hä­vit­tää – En­sim­mäi­nen lautta lähti jo kohti Turku