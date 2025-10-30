Estäisikö märkä maa tai sikin sokin kaatuneet rungot vihollisen etenemisen? Työryhmä selvittää itärajan ennallistamista Ennallistamalla soita tai jättämällä myrskytuhoja korjaamatta maastoon voidaan luoda luonnollisia etenemisesteitä.

Jaa Kuuntele

Taivalkosken Kylmäluomalla valtio jätti valtavan määrän Paula-myrskyn tuhoja korjaamatta. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Luonto Suvi Jylhänlehto

Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön työryhmä ryhtyy selvittämään, miten luonnon ennallistaminen ja muiden luonnollisten esteiden hyödyntäminen voi tukea maanpuolustusta ja rajaturvallisuutta erityisesti itäisessä Suomessa.

Maastoon voidaan luoda luonnollisia etenemisesteitä ennallistamalla esimerkiksi soita ja entisiä turvetuotantoalueita tai jättämällä myrskytuhoja korjaamatta. Samalla ehkäistään luontokatoa, valtioneuvosto toteaa tiedotteessa.

Työryhmän asettaminen tukee EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa. Suomi valmistelee parhaillaan asetukseen perustuvaa ennallistamissuunnitelmaa.

"Luonto tarjoaa ratkaisuja, jotka tukevat turvallisuutta ja vahvistavat koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Meidän kannattaa etsiä vaikuttavia toimia, joista on hyötyä mahdollisimman laajasti. Luontotyö tukee monin tavoin taloutemme kestävyyttä ja huoltovarmuutta. Myös turvallisuuteemme liittyviä tarpeita kannattaa yhteensovittaa luonnon hyväksi tehdyn työn kanssa", toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttaa, että Suomi on aina osannut hyödyntää soita, vesistöjä ja muita maasto-olosuhteita maanpuolustuksessa.

”Tässä hankkeessa pääsemme konkreettisella tavalla yhdistämään turvallisuutta ja ympäristötavoitteita”, Häkkänen toteaa.

Työryhmä käynnistää pilottihankkeen rajavyöhykkeellä sekä arvioi ennallistamisen mahdollisuuksia jatkuvassa sotilaskäytössä olevilla alueilla. Työ käynnistetään valtion mailla.