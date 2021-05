"Vanhan sotaratsun pitää jaksaa tehdä hommia" – Henri Alén sai ravintola-alan tunnustuksen rohkeista kommenteistaan

Sanne Katainen

Henri Alén tunnetaan ahkerana twiittaajana ja ravintola-alan puolestapuhujana.

”Tämä tunnustus on suurinta, mitä ravintola-alan ammattilainen voi kollegoiltaan saada", Henri Alén kiitti. Alén on suomalainen kokki ja ravintoloitsija, joka omistaa muun muassa helsinkiläisravintola Murun ja Finnjävelin. Hänet on nähty lisäksi lukuisissa televisio-ohjelmissa. Alén hyödyntää mielipiteidensä ilmaisussa aktiivisesti sosiaalista mediaa, eritoten Twitteriä.

"Suomessa on kova sukupolvi kasvamassa ravintola-alalle. Meidän vanhojen sotaratsujen pitää jaksaa tehdä hommia ja toimia myös heidän puolestaan, jotta me kaikki saamme tehdä meidän omaa työtämme nyt ja jatkossa”, Alén tähdensi.

Alén oli selvä ykkönen Suomen 50 parasta ravintolaa 2021 -äänestyksessä, jossa kysyttiin alan ammattilaisilta myös ennakkoluulotonta ja idearikasta alan kehittäjää, joka luo hyvän pössiksen ja toimii esimerkkinä.

Alén kertoo olevansa huolestunut, miten moni ravintola-alan toimija on tällä hetkellä epävarmuuden keskellä jopa peloissaan. Moni pohtii, mitä uskaltaa sanoa ja tehdä sekä saako ylipäätään virkamiehiä arvostella.

Äänestyksessä kymmenen parhaan ravintolan kärkeen nousi toista kertaa helsinkiläinen ravintola Palace. Myös muut kymmenen kärjessä olevaa ravintolaa toimivat Helsingissä.

Turku nousi maan kakkoskaupungiksi kuudella ravintolalla 50:n listalla. Tampereelta listalla on kolme, mutta koko Itä-Suomi putosi listalta.

50 parasta ravintolaa -äänestyksen järjesti Viisi Tähteä Media.

