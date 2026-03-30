Sunnuntaina ilmassa oli muutakin kuin drooneja – osa epäilyttävistä kohteista osoittautui lintuparviksi Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimilla on ollut jatkuva tieto lähialueen tapahtumista.

Jaa Kuuntele

Ilmavoimat eivät tällä kertaa ampuneet drooneja alas.

Uutiset | Maanpuolustus Jarmo Palokallio

Puolustusvoimat ovat nostaneet valmiutta droonien varalle. Siihen liittyen ilmavoimien hävittäjä kävi sunnuntaina varmistamassa myös tutkassa näkyneen kohteen, joka paljastui lintuparveksi.

Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimat on tehostanut ilmatilan valvontaa yhteistyötä Merivoimien ja Maavoimien kanssa. Siihen on tarvetta Ukrainan lähialueille tekemien drooni-iskujen takia.

Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimilla on ollut jatkuva tieto lähialueen tapahtumista. Tilanne huipentui sunnuntaina, kun Suomen aluevesirajaa lähestyi kohteita, joita arveltiin hitaiksi drooneiksi.

Ilmavoimat lähetti F/A-18 Hornet -hävittäjät ottamaan niitä vastaan.

Ilmavalvonta havaitsi myös lintuparvia.

Ilmavoimat seurasi ja tunnisti yhden edellä mainituista ukrainalaiseksi AN196-drooniksi. Ohjaaja ei käyttänyt torjuntatulta oheisvahinkojen välttämiseksi. Drooni törmäsi maahan Kouvolan pohjoispuolella.

Ilmavoimien mukaan turvallisuus edellyttää kohteiden tunnistamista drooneiksi näköhavainnoin. Lisäksi turvallisuus edellyttää aina ympäristön turvallisuuden varmistamista torjuntatilanteessa oheisvahinkojen välttämiseksi.

Droonien lisäksi ilmassa liikkui muutakin. Ilmavoimat kertoo, että osa valvonnalla havaituista kohteista osoittautui lintuparviksi.

Ilmavoimat jatkaa yhteistyössä puolustushaarojen ja muiden viranomaisten kanssa tilanteen seurantaa ja tilanteen mukaisen valmiuden ylläpitämistä.