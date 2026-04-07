Yle: Droonien luoma "kuolemanvyöhyke" saattaa estää Venäjän suurhyökkäyksen Ukrainassa
Ukrainassa arvioidaan, että Venäjä on valmistautumassa kevään suurhyökkäykseen. Venäjän viranomaisten on lisäksi uutisoitu valmistelevan kansalaisiaan erittäin hitaaseen etenemiseen ja suuriin miestappioihin, uutisoi Yle.
Ukrainalaisen sotilasanalyytikon Pavlo Narožnyin mukaan tällä kertaa on turha odottaa täysimittaisen sodan ensimmäisen vuoden tapaisia suurhyökkäyksiä. Siihen on muutama syy.
Ukrainan ja Venäjän sotilaiden väliselle rintamalinjalle on muodostunut paikoin laaja, jopa 25 kilometriä leveä ”kuolemanvyöhyke”, jota partioivat miljoonat droonit. Kumpikin osapuoli saa tietoa vihollisen liikkeistä ilmassa lentävien droonien avulla.
Drooneissa on myös kokonaan uusia ominaisuuksia.
”Viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana droonit ovat kehittyneet paljon. Muokkausta on tehty laittamalla suurempi taistelukärki ja pienempi polttoainesäiliö. Näillä drooneilla on onnistuttu häiritsemään merkittävästi vihollisen logistiikkaa 200–250 kilometrin päässä”, Narožnyi kertoo.
Sotilasanalyytikko katsoo, että kattava droonivyöhyke vie mahdollisuudet laajalta, nopeasti etenevältä maahyökkäykseltä. Sen sijaan tiedossa on todennäköisesti paljon pienempiä taisteluja rintamalinjan monissa taktisissa paikoissa.
Venäjän uskotaan aloittavan hyökkäyksensä huhti–toukokuussa. Sen pääsuunnat ovat todennäköisesti Slovjansk ja Zaporižžja.
Ukraina pyrkii lisäämään Venäjän tappioita teknologian, muun muassa kehittyneiden droonien, avulla.
- Osaston luetuimmat