Koulumatkatukea saa 20-vuotiaaksi saakka Kelan koulumatkatuen myöntämistä rajoitettiin viime kesänä.

Jaa Kuuntele

Tuki on ensisijaisesti julkiseen liikenteeseen tai koulukyyteihin. Kuva: Jarno Artika

Anniina Jokinen

Kelan linjauksen mukaan koulumatkatukea on 1.8.2025 lähtien voinut saada vain ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen.

Tukea voi saada, jos asuu ja opiskelee Suomessa, koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan, opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, hän opiskelee toisella asteella eli lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja matkustaa kouluun vähintään 10 päivänä kalenterikuukauden aikana.

Omat tai vanhempien tulot ja omaisuus eivät vaikuta koulumatkatukeen.

Koulutus on yleensä maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy aiemmin, jos opiskelija valmistuu toiselta asteelta.

Koulumatkatukea saa ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulun tai kunnan koulukuljetukseen.

Koulumatkatukea voi saada, jos opiskelee lukiossa, aikuis- tai iltalukiossa, suorittaa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa.

Tukea voi saada silloinkin, kun suorittaa kansanopistossa lukio-opintoja, ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa, osallistuu tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen tai aikuisten perusopetukseen.

Tukea ei voi saada, jos on oppisopimuskoulutuksessa eli työpaikalla oppimassa ja saa siitä palkkaa, jos suorittaa erikoisammattitutkintoa, jos voi saada päivittäisiin koulumatkoihin muuta tukea tai jos asuu oppilaitoksen asuntolassa. Oppilaitoksen asuntolassa asuva voi saada koulumatkatukea silloin, jos hän kulkee asuntolasta päivittäin oppilaitokseen ja matka yhteen suuntaan on vähintään seitsemän kilometriä.

Koulumatkatukea saa ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulun tai kunnan koulukuljetukseen. Jos julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole tarjolla, tukea voi saada omalla autolla kulkemiseen.

Koulumatkan pituus lasketaan lyhimmästä autoreitistä kodin ja oppilaitoksen välillä. Koulumatkan pituuteen tulee käyttää Kelan reittiopasta kelareitit.digitransit.fi, sillä Kelan päätös perustuu tähän oppaaseen.

Täyden koulumatkatuen saa, jos koulumatkoja on kalenterikuukauden aikana vähintään 15. Jos koulumatkoja on 10–14, on oikeutettu puolikkaaseen tukeen. Jos koulumatkoja on kuukaudessa alle 10, tukea ei saa lainkaan.

Lähde:Kela