Karjalainen: Ainoa Ilomantsin lukioon hakenut pääsee sittenkin sisäänIlomantsin lukioon haki yhteishaussa vain yksi hakija, joka oltiin ohjaamassa aluksi muualle opiskelemaan.
Ainoa Ilomantsin lukioon kevään yhteishaussa hakenut opiskelija saa sittenkin mahdollisuuden opiskella valitsemassaan lukiossa, kertoo sanomalehti Karjalainen.
Lehden mukaan Ilomantsin hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan viime keskiviikkona, että hakijalle tarjotaan mahdollisuutta opiskella toisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa.
Aiemmin ainoa hakija oltiin ohjaamassa muualle lukio-opintoihin.
Ilomantsin lukion säilyttämiseksi on tehty viime vuosina useita erilaisia suunnitelmia.
Karjalaisen juttu: Ilomantsin lukio: Yllätyskäänne
- Osaston luetuimmat