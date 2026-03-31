Essayah vaatii komissiota ottamaan kaupan omat merkit syyniin – jatkoi Brysselistä metsäkokoukseen kuninkaallisella kyydillä Maa- ja metsätalousministeri muistutti maanantaina Brysselissä komissiota siitä, että maatalouden tärkein tehtävä on ruoantuotanto. Essayahin matka jatkui Tukholmaan Ruotsin valtion avustuksella.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan lannan jalostamista pitää edistää. Kuva: Juha Roininen/EUP-IMAGES

Paula Liesmäki

Euroopan komission pitää arvioida kaupan omien merkkien aseman vaikutusta elintarvikeketjun muihin toimijoihin, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

Essayah muistutti maanantaina Brysselissä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa komissiota siitä, että maatalouden tärkein tehtävä on ruoantuotanto ja kannusti komissiota toimimaan tällä periaatteella myös käsittelyssä olevassa maatalouspolitiikan uudistuksessa.

”Kauppatapadirektiivin uudistus loppuvuodesta on tärkeä. Erityisesti tulee arvioida kaupan omien merkkien vahvan aseman vaikutusta elintarvikeketjun muihin toimijoihin”, Essayah totesi.

Maatalousministerit keskustelivat myös tärkeiden tuotantopanosten kustannusten noususta ja kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta, joka aiheuttaa epävarmuutta eurooppalaisille viljelijöille ja kalastajille.

”Tilanne alleviivaa komissiossa valmistelussa olevan lannoitetoimintasuunnitelman merkitystä. Ravinnekiertoa tulee tehostaa ja edistää lannan jalostamista. Tämä vaatii esimerkiksi muutoksia jätepuitedirektiiviin siten, että käsiteltyä lantaa ei kohdeltaisi jätteenä, mikä edistäisi jatkojalostusta”, Essayah totesi.

Brysselistä ministeri suuntasi Ruotsiin For Forest+ -ryhmän kokoukseen, jossa keskustellaan metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä.

Matkaan tuli mutka, kun lentoyhtiö perui lennon Tukholmaan. Essayah kertoo X:ssä, että hätiin tuli Ruotsin valtio, joka lennätti neljä ministeriä, kaksi valtiosihteeriä ja virkamiehet kuningas Kaarle XVI Kustaan koneella.

Essayah pääsi istumaan ilmeisesti kuninkaan paikalle.

Juttua täydennetty 31.3.26 klo 10.04 tiedoilla kuninkaallisesti kyydistä.