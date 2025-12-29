Tampereella radiomastosta pudonnut oli alaikäinen poika – poliisin mukaan kyse Tiktok-haasteestaPoliisin mukaan laittomiin ja vaarallisiin haasteisiin osallistuminen on hälyttävä ilmiö.
Tampereella radiomastosta yli viikko sitten pudonnut oli alaikäinen poika, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poika löytyi maasta kuolleena.
Esitutkinnan perusteella kolmen nuoren tarkoituksena oli kiivetä Teiskon alueella sijaitsevaan radiomastoon kuvaamaan sisältöä Tiktok-haasteeseen.
Kolme nuorta kiipesi radiomastoon huoltotikkaita pitkin. Nuorten tullessa alas mastosta ylimpänä tikkaissa ollut nuori menetti otteensa ja putosi maahan.
Poliisin mukaan laittomiin ja vaarallisiin haasteisiin osallistuminen on hälyttävä ilmiö. Poliisi pyytää tiedotteessa, että vanhemmat keskustelevat aiheesta vakavasti nuorten kanssa.
