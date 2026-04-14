Saimaan rannalle syntyi kaksoset – ”Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen tapahtuma” Kaksosraskaudet ovat saimaannorpilla erittäin harvinaisia.

Kuvituskuva vuodelta 2025 ei liity tapaukseen. Kuva: Mikko Nikkinen

Tuure Kiviranta

Etelä-Savon maakuntaliitto kertoo iloisesta uutisesta: maakunnan nimikkonorppa Hilima on saanut kaksoskuutit.

Emo ja kuutit voivat hyvin, maakuntaliiton julkaisemassa tiedotteessa sanotaan. Hilima on imettänyt tuplakuuttejaan rannalla, kun jäät sulivat Saimaasta poikkeuksellisen aikaisin tänä keväänä.

”Kaksoskuutit olivat todella iloinen yllätys. Saimaannorppa on tärkeä meille Saimaan alueen ihmisille, mutta yhtä lailla kaikille suomalaisille”, sanoo maakuntajohtaja Heini Utunen.

Hilima sai nimensä muutama kuukausi sitten järjestetyssä yleisöäänestyksessä.

Hilima asuu Pihlajavedellä, ja sen elämää seurataan osana saimaannorpan suojeluun ja tutkimukseen liittyvää pitkäjänteistä yhteistyötä. Norppien tunnistaminen perustuu turkkikuvioihin, jotka ovat yhtä yksiölliset jokaiselle norpalla kuin sormenjäljet ihmisellä.

Saimaannorppa valittiin viime vuonna Etelä-Savon ja myös Etelä-Karjalan maakuntaeläimeksi.

”Saimaannorpan elinehdoista päätämme me ihmiset ja maakuntanorpan nimeämällä me omalta osaltamme tuomme norppaa esille, onhan se ainoa kotoperäinen suomalainen nisäkäs, edustaa suomalaisuutta ja Saimaan lajiston erikoisuutta ja on edelleen erittäin uhanalainen”, Utunen toteaa.

”Havaitsimme saimaannorpan kaksossynnytyksiä olevan keskimäärin yksi vajaata 250 synnytystä kohden.” Riikka Alakoski

Kaksosraskaudet ovat saimaannorpilla erittäin harvinaisia. Kahden kuutin hoitaminen on emolle rankkaa, joten useimmiten toinen kuuteista menehtyy jo varhaisessa vaiheessa.

Tässä tapauksessa molemmat poikaset ovat selvinneet hengissä, mikä tekee havainnosta poikkeuksellisen.

Metsähallituksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistutkimus saimaannorpan kaksossynnytyksistä julkaistaan lähiaikoina kansainvälisessä tieteellisessä sarjassa.

”Hauskaa, että Hilima synnytti kaksoset juuri nyt, sillä aihepiiristä on pian tulossa ulos julkaisu. Havaitsimme saimaannorpan kaksossynnytyksiä olevan keskimäärin yksi vajaata 250 synnytystä kohden”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Kyseessä on siis erittäin poikkeuksellinen tapahtuma. Jokainen elossa säilynyt kuutti on saimaannorpan tulevaisuuden kannalta tärkeä, ja tuplakuuttien selviytyminen on iso onnistuminen.”

Vaikka saimaannorppakanta on kasvanut, laji on edelleen erittäin uhanalainen.

Poikkeukselliset iloiset uutiset, kuten Hiliman kaksoiskuutit, osoittavat suojelutyön merkityksen ja jatkuvuuden tärkeyden, tiedotteessa todetaan.