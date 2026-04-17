Hallitus aikoo tehdä 100 miljoonan euron säästöt sosiaalihuollostaSosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.
Hallitus aikoo toteuttaa noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt sosiaalihuollosta. Asia ilmenee lakiluonnoksesta, joka lähetettiin tänään lausuntokierrokselle.
Ehdotetut muutokset vähentäisivät valtion menoja noin 55 miljoonaa euroa vuonna 2027 ja noin 100 miljoonaa euroa vuodesta 2028 lähtien.
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.
