EVA: Seuraavaksi pitää iskeä keskiluokan lompakolle – tässä toimet miljardisäästöihinElinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan hyvätuloisten verotuksen kiristäminen ei tuota tulosta.
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA kehottaa tänään perjantaina julkaistussa analyysissään ”Keskiluokan lompakko” noudattamaan tiukkaa kulukuria ja säästölinjaa.
”Seuraavan hallituksen kannattaa tavoitella yhteensä 13 miljardin euron julkisen talouden sopeutuksia. Velkajarrun edellyttämän noin 9 miljardin sopeutuksen lisäksi tarvitaan 4 miljardin varautuminen yllättäviin menotarpeisiin”, EVAn tiedotteessa todetaan.
Päävastuun karvaista säästöpäätöksistä kantaisi tällä kertaa keskiluokka.
”Keskiluokka kantaa päävastuun sopeutuksista, koska heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten tukia on jo leikattu, ja hyvätuloisten verotuksen kiristäminen ei tuota tulosta.”
Täsmätoimina EVA lyö pöytään kahden miljardin leikkaukset eläkkeisiin. Tähän yllettäisiin kiristämällä eläkkeiden verotusta noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa ja jäädyttämällä työeläkkeiden indeksikorotukset. Eläkeikä on EVAn analyysin mukaan tällä hetkellä liian matala.
Keskiluokan omavastuita lisäämällä saataisiin analyysin mukaan 1,5 miljardin euron säästöt. Julkisen sektorin tuottavuutta parantamalla saataisiin niin ikään säästöjä 1,5 miljardin euron edestä.
Terveydenhuollon rahoitus muuttuisi vakuutuspohjaiseksi. Se mahdollistaisi EVA:n mukaan myös yksityisen perusterveydenhuollon hyödyntämisen kaikille. Sote-alueiden määrää esitetään karsittavaksi viiteen.
Analyysissä tarjotaan neljää vaihtoehtoista mallia, joiden pohjalta 13 miljardin euron säästöjä parsittaisiin kasaan.
Terveydenhuollon rahoitus muuttuisi vakuutuspohjaiseksi.
Sopeutuksessa voivat painottua yksityistämiset eli niin sanottu minimivaltio, leikkaukset eli kamreerilinja, veronkorotukset eli niin sanottu maksimivaltio taikka rajut uudistukset. Jälkimmäinen vaihtoehto on nimetty reformistilinjaksi.
Vaikka vaihtoehdot ovat ideologisesti hyvin erilaisia, on niistä jokaisessa leikattava eläkkeitä, lisättävä keskiluokan omavastuita sekä kohennettava julkisen sektorin tuottavuutta.
