Poliisi: Itärajan tuntumassa havaintoja valoilmiöstä, kyseessä Venäjältä laukaistu kantorakettiTaivaalla lentänyt raketti näkyi kauas ja aiheutti poliisin mukaan useita yhteydenottoja eri viranomaisiin pitkin Suomen itärajaa.
Suomen itärajan tuntumassa tehtiin perjantaina alkuyöstä lukuisia havaintoja poikkeuksellisesta valoilmiöstä.
Poliisin mukaan hätäkeskus oli saanut kahden jälkeen useita ilmoituksia isosta lentävästä esineestä itärajan tuntumassa.
Poliisin ja muiden viranomaisten selvityksen perusteella valoilmiössä oli kyse Venäjältä laukaistusta kantoraketista.
Tiedotteessa ei avattu raketin luonnetta tämän tarkemmin, mutta kantoraketteja käytetään tavallisesti esimerkiksi satelliittien tai avaruusalusten laukaisemisessa Maan pinnalta avaruuteen.
Taivaalla lentänyt raketti näkyi kauas ja aiheutti poliisin mukaan useita yhteydenottoja eri viranomaisiin pitkin Suomen itärajaa.
Raketti ei aiheuttanut Suomessa vaaraa sivullisille, poliisi lisäsi.
