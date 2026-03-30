Nordkalkin tehdasalueen sammutustyöt jatkuvat aamuun saakka ParaisillaYhtiö kertoo, että palo on saattanut saada alkunsa käytöstä poistetun rakennuksen kompressoritilasta.
Paraisilla Kalkkisatamantiellä syttyi palamaan suuri tehdasrakennus sunnuntai-iltana, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Alueelle sunnuntaina annettu vaaratiedote peruttiin maanantaiaamuna ennen puolta seitsemää.
Pelastuslaitos kertoi puoli yhdeltä yöllä, että sammutustyöt jatkuvat aamuun saakka. Henkilövahinkoja ei palossa ole tullut, eikä syttymissyy ollut pelastuslaitoksen mukaan tiedossa.
Kalkkikiviyhtiö Nordkalk on tiedottanut, että kyse on yhtiön tehdasalueesta.
Yhtiö kertoo, että palo on saattanut saada alkunsa käytöstä poistetun rakennuksen kompressoritilasta. Muihin alueen tuotantolaitoksiin palo ei ole levinnyt.
Nordkalkin mukaan rakennuksessa ei säilytetty vaarallisia aineita.
Aiemmin yhtiön nimen uutisoi ainakin Ilta-Sanomat.
