Verkkouutiset: Merkit viittaavat siihen, että Yhdysvaltain sota Irania vastaan saattaa alkaa pian Sotilasoperaatio Irania vastaan olisi todennäköisesti massiivinen ja viikkokausien pituinen.

Jaa Kuuntele

Kuva: Timo Filpus

Jukka Koivula

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin arvioidaan varautuvan Iraniin kohdistuviin sotatoimiin, jotka voivat alkaa minä hetkenä hyvänsä, uutisoi Verkkouutiset.

Lähi-idän alueelle on siirretty vuorokauden sisällä esimerkiksi 50 uutta Yhdysvaltain hävittäjäkonetta. Valkoinen talo on koonnut Iranin lähialueelle myös kaksi lentotukialusta sekä yli kymmenen muuta sota-alusta. Sinne oli sijoitettu jo aiemmin satoja lentokoneita ja runsaasti ilmapuolustusjärjestelmiä. Osa kalustosta on edelleen matkalla.

Sotilasoperaatio Irania vastaan olisi todennäköisesti massiivinen ja viikkokausien pituinen. Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat iskisi yhdessä Israelin kanssa, mutta hyökkäyksestä tulisi huomattavasti viime kesän yhteenottoa laajempi. Sodalla saattaisi myös olla dramaattisia seurauksia koko Lähi-idän alueella.

Axios: Trump moves closer to a major war with Iran