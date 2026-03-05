EU ja Persianlahden maat keskustelevat sodasta Lähi-idässä – Valtonen: "Eskaloituminen on saatava nopeasti päättymään"Epämuodollisen kokouksen on kutsunut koolle EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas.
EU:n ja Persianlahden maiden edustajat keskustelevat Iranissa puhjenneesta sodasta ja Lähi-idän tilanteesta. Etäyhteydellä pidettävä tapaaminen oli määrä aloittaa torstaina kahdeltatoista Suomen aikaa.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistuu kokoukseen.
”Lähi-idän tilanteen eskaloituminen on saatava nopeasti päättymään. Iranin mielivaltaisilla iskuilla Persianlahden maihin voi olla arvaamattomia seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Iranin tulee lopettaa iskut välittömästi”, sanoo Valtonen tiedotteessa.
Epämuodollisen kokouksen on kutsunut koolle EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Tapaamiseen osallistuu ulkoministereitä EU-maista ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston jäsenmaista.
EU-maat ovat toistaiseksi jääneet enimmäkseen sivuun Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaina aloittaman sodan vihamielisyyksistä.
EU-maiden päänvaivana ovat olleet pääasiassa alueella olevien omien kansalaisten evakuointi sekä Hormuzinsalmen sulkeutumisen vaikutukset energiamarkkinoilla. Pelkoa on herännyt myös siitä, kasvattaako sota Lähi-idästä Eurooppaan suuntaavien pakolaisten määrää.
- Osaston luetuimmat