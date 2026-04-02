Pellervo-Media: Osuustoimintalehden toimituspäällikön tehtävä lakkautetaan Pellervo-Median mukaan toiminnan painopistettä siirretään osuustoiminnan tunnettuuden vahvistamiseen ja sisällön vaikuttavampaan levittämiseen.

Osuustoimintalehden lisäksi Pellervo-Media julkaisee muun muassa Kodin Pellervoa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Henna Lääveri

Osuustoiminnallisten yritysten Osuustoimintalehteä julkaiseva Pellervo-Media ilmoittaa henkilöstömuutoksista, joiden seurauksena toimituspäällikön toimenkuva lakkautetaan. Asian vahvistaa Pellervo-Median toimitusjohtaja Mari Kokko.

Tehtävä lakkautetaan Kokon mukaan tuotannollistaloudellisista syistä.

”Toimituksellisen sisältötyö on viime vuosina vähentynyt merkittävästi. Printtilehtien määrä on tippunut ja uudelleenorganisoimme osuustoiminnan viestintää ja markkinointia”, Kokko kertoo.

Toimituspäällikön työsuhde päättyy ja tehtävät organisoidaan jatkossa Pellervo-Median ja Pellervon henkilöstön kesken.

Osuustoimintalehteä julkaisee Pellervo-Media, jonka omistaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo. Henkilöstö- ja organisaatiomuutokset eivät Kokon mukaan koske muita Pellervo-Median julkaisuja Kodin Pellervoa, Maatilan Pellervoa sekä Oma Piha -lehteä.

”Printtilehtien määrä on tippunut ja uudelleenorganisoimme osuustoiminnan viestintää ja markkinointia.” Mari Kokko

Kokon mukaan Osuustoimintaan liittyvä sisältö, viestintä ja markkinointi kootaan jatkossa kokonaisuutena Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon alle.

Toiminnan painopistettä siirretään osuustoiminnan tunnettuuden vahvistamiseen ja sisällön vaikuttavampaan levittämiseen.

Muutokset eivät Kokon mukaan vaikuta painetun Osuustoiminta-lehden julkaisemiseen tänä vuonna. Vuoden 2027 päätökset tehdään Kokon mukaan myöhemmin.

Maaseudun Tulevaisuutta julkaisevan Viestimedia oy:n omistaa MTK, joka on Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon jäsenyhdistys.