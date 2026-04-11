Alkuviikosta 15 astetta voi mennä rikki – sateita on näköpiirissä ensi viikolla Viikonlopun ja alkuviikon sää on keväisen poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila nousee laajalti reilusti yli 10 asteen eikä sateita ole näköpiirissä ennen ensi viikon puoliväliä.

Sää on poutainen ja laajalti aurinkovoittoinen. Kuva: Petteri Kivimäki

Eetu Rimo

Korkeapaine jatkaa vaikuttamistaan Suomen säähän. Sää on poutainen ja laajalti aurinkovoittoinen.

Maan eteläosassa lähipäivinä yläpilveä ja maanantaista alkaen myös kumpupilviä voi muodostua paikoin. Pohjoisempana esiintyy lähinnä vähäisiä määriä yläpilviä, jos niitäkään.

Auringon lämmityksen myötä lämpötila nousee päivisin päivä päivältä korkeammaksi. Sunnuntaina lämpötila nousee lämpimimmillä alueilla 14 asteeseen, alkuviikosta 15 astetta voi mennä rikki.

Toisaalta selkeinä öinä maanpinta sekä lähellä pintaa oleva ilma pääsevät jäähtymään tehokkaasti, jolloin lämpötila laskee huomattavasti. Tulevina öinä koko maassa mitataan yöpakkasia, vasta ensi viikon puolivälissä yötkin alkavat lämmetä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Vesi-, räntä- tai lumisateita ei ole odotettavissa lähipäivinä korkeapaineen pysytellessä Suomen yllä.

Vasta ensi viikon puolivälin jälkeen sateen todennäköisyys kasvaa, nämä sateet olisivat nyt ennustemallien mukaan tulossa maan etelä- ja keskiosiin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

