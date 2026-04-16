Muovikassien myynti kaupoissa väheni vuodessa 14 prosenttiaMuovikassien ostoa pyritään hillitsemään korottamalla niiden hintaa.
Kaupoissa myytiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosenttia vähemmän muovikasseja kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo Päivittäistavarakauppa ry (PTY).
Esimerkiksi S-ryhmä ja Lidl nostivat viime vuonna muovikassien hintaa ruokakaupoissaan. Hinnanmuutosten taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön vuonna 2016 solmima Green Deal -sopimus.
Sopimuksessa sovittiin tavoitteeksi, että vuoden 2025 loppuun mennessä suomalaiset ostaisivat keskimäärin korkeintaan 40 muovikassia vuodessa. EU:n viime vuoden helmikuussa voimaan astuneen pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen tavoite on sama.
Vuonna 2023 suomalaiset ostivat runsaat 60 muovikassia henkilöä kohti eli noin 344 miljoonaa kappaletta.
