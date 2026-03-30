Tekoälytyökalun tekemä virhe johti Helsingin Sanomat julkaisemaan virheellistä tietoa Kaakkois-Suomen drooneista Helsingin Sanomat julkaisi virheellisesti Kaakkois-Suomeen pudonneiden droonien olleen lähtöisin Venäjältä.

Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan tiedotetta ei ohjeistuksesta huolimatta ollut tarkistettu ennen tiedon julkaisua.

Tekoälytyökalun tekemä virhe johti Helsingin Sanomat julkaisemaan virheellistä tietoa, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olivat lähtöisin Venäjältä, lehden päätoimittaja Erja Yläjärvi kertoo lehden sivuilla.

Samaisen virheen oli tehnyt myös Sanoman toinen uutismedia Ilta-Sanomat.

Kaakkois-Suomeen putosi sunnuntaina kaksi droonia, joista ainakin toinen on tunnistettu ukrainalaiseksi AN196-drooniksi. Ukraina pyysi tapahtunutta Suomelta anteeksi maanantaina.

Yläjärven mukaan Venäjää koskeva virhe tapahtui, kun Sanoman uutismedioiden käyttämä, tiedotteita suodattava tekoälytyökalu otsikoi virheellisesti puolustusministeriön lähettämän tiedotteen liittyneen Venäjään. Virhe ehti olla lehden sivuilla julki kolmen minuutin ajan.

Yläjärven mukaan tiedotetta ei ohjeistuksesta huolimatta ollut tarkistettu ennen tiedon julkaisua. Kiireellinen uutistilanne johti inhimilliseen virheeseen, Yläjärvi perustelee. Yläjärvi painottaa vastuun virheistä olevan toimituksella sekä viime kädessä päätoimittajalla. Hän pahoittelee lehden tekemää virhettä lukijoille.

STT on osa Sanoma-konsernia. Kyseinen tekoälytyökalu ei ole käytössä STT:n toimituksessa.