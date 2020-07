MTK:n Juha Marttila Ylellä marjanpoimijatilanteesta: "Jos jokainen työikäinen poimisi yhden ämpärillisen marjoja teollisuudelle, homma ratkaistaisiin sillä"

Carolina Husu

Juha Marttila muistutti, että mikäli marjasadosta riittäisi yksi ämpärillinen myyntiin, olisi tilanne paljon parempi.

Alkuviikosta uutisoitiin, että thaimaalaiset marjanpoimijat eivät ehdi Etelä- ja Keski-Suomen marjan poimintaan. Thaimaasta ei ollut tullut tiistaihin mennessä vielä tietoa siitä, että Thaimaa olisi myöntämässä matkustuslupaa Suomeen.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi eilen Ylen aamulähetyksessä marjanpoimijatilannetta.

"Kyllähän tämä on harmittava tilanne. Vaikka suomalaiset tänä vuonna innokkaasti marjoja poimivat, niin kyllä se kotitarvemarjastus menee etupäässä omiin pakastimiin. Tämä on iso kysymys varsinkin luonnontuotteita jalostavalle teollisuudelle, että mistä he saisivat raaka-aineet."

Marttila esittää myös konkreettisesti, mitä tämä thaimaalaisten marjanpoimijoiden puuttuminen tarkoittaa käytännössä ja marjamäärissä.

"Loppujen lopuksi tämäkin on laskettu. Jos jokainen työikäinen poimisi yhden ämpärillisen marjoja teollisuudelle, niin tämä homma ratkaistaisiin sillä.

Lopuksi Marttila vielä kannustaa ihmisiä marjametsään.

"Ei tässä paljon muuta voi, kun kannustaa suomalaisia marjametsään ja sinne hillasoille. Jos siitä ennätyssaaliista sitten ämpärillinen joutaisi myyntiin, niin tilanne olisi paljon parempi", Marttila muistuttaa.

Lue lisää:

Lähde mukaan marjatalkoisiin ja pelasta alan yritykset: "Nyt on suomalaisilla tilaisuus näyttää, onko meistä marjanpoimijoiksi"

Luonnontuoteyritysten edunvalvoja ehdottaa: Varusmiehet marjaan ainakin pariksi viikoksi, jotta he oppivat hyödyntämään luonnontuotteita

Varusmiesliitto tyrmää ehdotuksen parin viikon marjastussessioista metsässä: "Emme näe mitään tarvetta"