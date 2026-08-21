Metsälehti karsimassa väkeä – koko toimitus muutosneuvotteluihinMetsälehteä kustantava Tapio Palvelut Oy aloittaa muutosneuvottelut. Vähennystarve on enintään neljä henkilötyövuotta. Neuvottelujen taustalla ovat rajusti nousseet jakelukustannukset.
Metsälehteä kustantava Tapio Palvelut oy aloittaa muutosneuvottelut, kertoo Journalisti. Neuvottelut koskee koko Metsälehden kymmenhenkistä toimitusta ja kolmea henkeä asiakaspalvelusta. Työnantaja on ilmoittanut vähennystarpeeksi enintään neljä henkilötyövuotta.
Metsälehden päätoimittaja Petri Koskinen kertoo Journalisti-lehdelle, että muutosneuvottelutarpeeseen on johtanut postin aikakauslehtien jakeluhinnan korotus.
”Meidän jakelukustannuksemme nousivat hetkessä 50 prosenttia. Samalla Posti ilmoitti nostavansa jo ensi vuonna hintoja vielä kahdeksan prosenttia lisää”, Koskinen kommentoi.
Tapio Palvelut Oy liikevaihto on ollut viime vuonna 9,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 583 tuhatta euroa. Yhtiö ei erittele tilinpäätöksessään Metsälehden kustannustoimintaa.
Metsälehden lisäksi yhtiö tarjoaa metsäalan asiantuntijapalveluita sekä tuottaa ja myy metsäpuiden siemeniä.
Tapio Palvelut Oy on valtio-omisteisen Tapio-konsernin tytäryhtiö.
Journalisti: Posti nosti jakelukustannuksia, Metsälehti aloittaa muutosneuvottelutArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat