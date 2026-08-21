Tutkija uskoo, että Kittilän villisika tuli etelämpää Suomesta eikä rajan yli RuotsistaLuonnonvarakeskuksen asiantuntija uskoo, että Kittilässä ammuttu villisika oli tullut etelämpää Suomesta eikä länsirajan yli.
Kittilässä viime viikolla ammuttu villisika on todennäköisesti tullut etelämpää Suomesta eikä länsirajan yli Ruotsista, uskoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mervi Kunnasranta.
Kunnasrannan mukaan villisioista tehdään säännöllisesti havaintoja Oulun korkeudella, mutta Ruotsin puolella levinneisyys ulottuu vasta merenkurkun korkeudelle.
”Jos pitäisi veikata, niin sanon, että Suomesta tullut”, Kunnasranta toteaa. Joka tapauksessa villisikahavainto näin pohjoisessa on harvinainen.
Ylen mukaan Kittilän Helpin kylällä Pertti Helppikankaan ampuma karju ei ollut tarhakarkurikaan, sillä paikallisesta villisikatarhasta vakuutettiin, ettei sieltä ollut karannut eläimiä.
Todennäköisesti routa olisi ajanut porsaan, taikka tässä tapauksessa aikuisen karjun, kotiin, ellei elämä olisi katkennut metsästäjän luotiin.
”Kyllä sillä olisi kurja talvi ollut varmasti Kittilässä.”
Lapissa villisian selviytymistä vaikeuttavat kylmä talvi, lumi ja routa.
”Kyllä sillä olisi kurja talvi ollut varmasti Kittilässä”, Kunnasranta luonnehtii.
Lyhytjalkainen sika ei pääse kulkemaan korkeassa hangessa, eikä pysty tonkimaan routaisesta maasta ruokaa.
Talvella villisika hakeutuu usein riistaruokinnoille ja etsii ravintoa kaivamalla esimerkiksi kuusen juuria.
”Villisika on hyvin monipuolinen syöjä. Se syö sitä, mitä sattuu vastaan tulemaan.”
Suomen villisikakannan ydinalueet ovat edelleen Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudellamaalla, mutta kanta on runsas myös esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla.
Suomessa villisikoja oli Luken arvion mukaan tämän vuoden alussa noin 2 400. Ruotsissa kanta on moninkertainen, arviolta 600 000.Artikkelin aiheet
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