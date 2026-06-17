Näillä valuma-alueilla Metsäkeskus aloittaa vesistöjen suojelun suunnittelun Metsäkeskus suunnittelee kesän aikana vesistönsuojelua osana valtakunnallista hanketta.

Jaa Kuuntele

Metsätalousalueen valumavedet voidaan ohjata esimerkiksi vanhalle pellolle. Kuva: Kari Salonen

Metsä | Ympäristö Aapo Nieminen

Metsäkeskus suunnittelee tänä kesänä vesiensuojelua kolmella eri valuma-alueella. Tavoitteena on vähentää ravinteiden ja kiintoaineiden, kuten turpeen tai saven hiukkasten päätymistä vesistöihin.

Työ on osa valtakunnallista Acwa Life -hanketta, joka alkoi vuoden 2026 alussa. Sen tavoitteena on edistää Suomen vesien tilaa kokonaisvaltaisesti valuma-alueiden tasolla. Metsäkeskuksen pyrkimyksenä osana hanketta on metsätalouden vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen.

Suunnittelutyötä tehdään kesän aikana Virtasalmen ja Joroisten kalatalousalueella, Temmesjoen vesistöalueella ja Laihianjoen vesistöalueella. Syksyllä työtä jatketaan myös Porvoonjoen ja Mynälahden vestistöalueilla ja kokonaisuudessaan ne kestävät kolme vuotta.

”Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, elinvoimakeskusten, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkkialueilta saatuja oppeja pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa koko maassa”, projektipäällikkö Eeva-Maria Suontakanen Metsäkeskuksesta kertoo.