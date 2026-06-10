Metsien merkitystä Suomen turvallisuudelle selvitetään – Metsäsäätiö myönsi yli 600 000 euroa apurahoja Metsien ravitsemuksen ja kuivuuden yhteisvaikutusta muuttuvassa ilmastossa tutkitaan yli 100 000 euron apurahalla.

Jaa Kuuntele

Metsäalalla on suuri merkitys kokonaisturvallisuudelle: se tuottaa työtä, materiaaleja ja tuloja kansantaloudelle. Kuva: Hanne Manelius

Metsä | Metsä Jukka Hämäläinen

Suomen Metsäsäätiö on myöntänyt lähes 660 000 euroa metsäelinkeinoa edistäviin hankkeisiin. Apurahoja myönnettiin yhdeksälle hakijalle.

Suurimman, 200 000 euron apurahan sai LUT-yliopiston tutkimushanke, jossa kehitetään ligniinipohjaisia ratkaisuja veden puhdistukseen ja hiilidioksidin talteenottoon. Toiseksi eniten eli 136 000 euroa myönnettiin Luonnonvarakeskukselle tutkimukseen metsien ravitsemuksen ja kuivuuden yhteisvaikutuksista muuttuvassa ilmastossa.

85 000 euron apuraha myönnettiin Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston hankkeelle Metsäala Suomen turvallisuusinfrastruktuurina. Tarkastelu kattaa talouden, työllisyyden, energia- ja materiaaliturvan sekä hyvinvoinnin näkökulmat muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa.

Pellervon taloustutkimus PTT pureutuu metsänomistuksen kannustinjärjestelmiin tutkimushankkeessaan, joka sai 64 500 euron apurahan. Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen analyysi metsänomistajien kannustinjärjestelmistä, arvioida niiden toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä ja tunnistaa kehittämistarpeet.

Metsäsäätiö myönsi apurahan myös kahdelle uudelle metsäluontohankkeelle, joista toinen sijoittuu Keski-Suomeen ja toinen Satakuntaan.

Apurahoja haettiin nyt enemmän kuin viime vuoden kevään haussa, ja haetun rahoituksen kokonaismäärä kasvoi. Metsäsäätiön käsiteltäväksi tuli hakemuksia yhteensä yli 3,3 miljoonan euron edestä.

Metsäsäätiö myöntää apurahoja kahdesti vuodessa. Seuraava apurahakierros aukeaa 1. syyskuuta.