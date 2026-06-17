Metsänhoitoyhdistykset kimppaan Savossa – uusi yhdistys aloittaa ensi vuonna Savon metsänhoitoyhdistyksen johtajana aloittaa Pekka Sahlman.

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Yhdistymisen tavoitteena on vahvistaa markkinaedunvalvontaa ja tarjota Suomen parasta puukaupan asiantuntijapalvelua. Kuva: Hanne Manelius

Metsä | Puukauppa Anni-Sofia Hoppi

Keski-Savon ja Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistysten valtuustot ovat hyväksyneet yksimielisesti yhdistymisen eilen tiistaina pidetyissä kokouksissaan.

Uusi Savon metsänhoitoyhdistys aloittaa toimintansa vuoden 2027 alussa.

Yhdistyksen johtajana aloittaa nykyisen Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen johtaja Pekka Sahlman. Hän toimii tehtävässä vuoden 2027 loppuun saakka ja siirtyy sen jälkeen erikseen määriteltyihin yhdistyksen johtotehtäviin.

Vuonna 2028 johtajana aloittaa Keski-Savon metsänhoitoyhdistyksen nykyinen johtaja Pekka Sikanen. Vuoden 2027 ajan hän toimii yhdistyksen liiketoimintajohtajana.

Nykyisten yhdistysten valtuutetut ja varavaltuutetut muodostavat uuden yhdistyksen valtuuston vuoden 2028 valtuustovaaleihin saakka.

Yhdistymisen tavoitteena on vahvistaa markkinaedunvalvontaa ja tarjota Suomen parasta puukaupan asiantuntijapalvelua. Yhdistyminen ei vaadi metsänomistajilta toimenpiteitä.

”Puukaupallinen edunvalvonta ja leimikoiden kilpailutus on uuden yhdistyksen toiminnan keskiössä”, sanoo Keski-Savon metsänhoitoyhdistyksen valtuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Torvinen tiedotteessa.

Yhdistymisen jälkeen Suomessa on yli 40 metsänhoitoyhdistystä. Kuva: Metsänhoitoyhdistykset

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