"Karua luettavaa metsäisille maille", MTK toteaa EU:n luonnostelemasta metsästrategiasta

Risto Jussila

MTK mukaan EU:n metsästrategian julkaisu pitää estää ja se pitää valmistella uudestaan.

Euroopan unionin komissio on julkaisemassa metsästrategiaansa heinäkuun puolivälissä. Strategialuonnos on jo tullut julki, ja se on karua luettavaa metsäisille jäsenmaille.

"Tässä herää kysymys siitä, miten paljon jäsenmaille jätetään valtaa omiin metsiinsä ja mitä valtaa jäsenmailla todellisuudessa on unionissa. Onko unioni muuttunut ympäristöunioniksi?" kysyy asiantuntija Satu-Marja Tenhiälä MTK:sta.

Tenhiälän mukaan komission metsästrategialuonnos nojaa yksiselitteisesti ilmaston ja biodiversiteetin ympärille hamuten samalla metsät osaksi unionin yhteistä politiikkaa. Suunta vaikuttaa vahvasti siltä, että Pohjois-Euroopan metsät pitäisi valjastaa unionin yhteiseksi hyväksi näissä kysymyksissä.

"Vuotanut metsästrategia lokeroi kaikki unionin alueella olevat metsät samaksi massaksi eikä siinä ymmärretä metsien erilaisuutta eri puolilla unionia. Tällä loukataan jäsenmaiden subsidiariteettiperiaatetta eli sitä, että päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä", MTK tiedotteessa todetaan.

Voidakseen hyvin boreaalinen metsä tarvitsee erilaista osaamista kuin oliivi- ja korkkipuut, mutta molempien metsien omistajilla huoli on yhteinen. Unionin alueen metsistä reilusti yli puolet on yksityisessä omistuksessa.

"Metsästrategialuonnos on tästä huolimatta jättänyt metsänomistajat tylysti strategian ulkopuolella eikä se kunnioita yksityistä omistusta."

Strategiassa käytännössä ehdotetaan EU:lle yhteistä metsäpolitiikkaa, jossa omistusoikeuksia ei kunnioiteta edes osana ihmisoikeuksia.

Tenhilän mukaan kestävän metsänhoidon pilareista jää käytännössä unohduksiin sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja painopiste on ekologisessa kestävyydessä.

"Jos tuolinjalka horjahtaa pois tasapainosta yhdelle jalalle, käy köpelösti. Samoin tapahtuu kestävän metsänhoidon pilareille: ollakseen aidosti kestävää metsänhoito tarvitsee ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden."

Taloudellisen ja sosiaalisen pilarin jättäminen paitsioon strategiasta ei palvele unionin sisämarkkinoita.

"Pilareiden horjuttamisen lisäksi komissio haluaa tulevaisuudessa luoda lisää omia kriteerejä kestävälle metsänhoidolle sekä suunnittelee erinäisiä metsäpainotteisia lakialoitteita."

MTK:n mukaan komissio ei ole huomioinut muiden EU-instituutioiden eikä jäsenmaiden näkemyksiä siitä, millaiseksi metsästrategia pitäisi tehdä. Tämä herättää hälyttävän keskustelun unionin demokratiasta ja läpinäkyvyydestä.

"Toimiessaan näin komissio lisäksi rikkoo omia sääntöjään lainsäädännön valmistelusta. Oikeutetusti herääkin kysymys siitä, kuka unionia todellisuudessa johtaa: vahva komissio vai jäsenmaat. Ilman jäsenmaita unionia ei kuitenkaan olisi."

MTK:n mukaan metsästrategian julkaiseminen pitää estää. Komission tulee palauttaa strategian laatiminen alkumetreille kunnioittaen unionin lakeja ja sääntöjä, unionin instituutioiden mielipiteitä, jäsenmaita ja metsänomistajia.

Muuten arvot, joille unioni perustuu, katoavat ja siitä tulee kaikkea muuta kuin unioni, jonka päämääränä on edistää kansojensa hyvinvointia.