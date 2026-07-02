Koivuja vaivaa mystinen lehtikato – Luke kaipaa havaintoja kansalaisilta Luke kokoaa havaintoja koivujen lehtikadosta ja muista alkukesän puustotuhoista.

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Etelä-Suomen koivuja vaivaavasta lehtikadosta on tullut paljon yhteydenottoja Luonnonvarakeskukseen. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Alkukesän puustotuhot ovat herättäneet huomiota eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan koivujen lehtikatoon liittyviä havaintoja on tullut paljon etenkin Varsinais-Suomesta, mutta lehtikatoa on nähty myös pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Koivuista katoavista lehdistä on tehty havaintoja erityisesti teiden varsilla, puukujanteilla, avoimilla paikoilla ja pienialaisissa koivikoissa. Oireet korostuvat avoimilla kasvupaikoilla ja rakennetussa ympäristössä, joissa puut voivat altistua esimerkiksi kuivuudelle, lämpötilavaihteluille, tiesuolalle tai maaperän tiivistymiselle.

Luke kokoaa havaintoja metsäpuiden oireista ja metsätuhoista karttapohjaisella lomakkeella. Kaikki ilmoitukset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat havaitsemaan vähäisiä, mutta mahdollisesti runsastuvia tuhonaiheuttajia, kartoittamaan tuhoja eri puolella Suomea sekä selvittämään metsäpuiden oireiden taustalla olevia syitä.

“Lehtikadon täsmällistä syytä ei vielä tunneta. Laaja-alaisuus viittaa kuitenkin siihen, että taustalla voi olla puita kuormittanut olosuhdetekijä tai useiden stressitekijöiden yhteisvaikutus. Osassa puista silmut eivät ole puhjenneet normaalisti, lehdet ovat jääneet muodostumatta ja myös osa edellisvuoden versoista on kuollut”, kertoo Luken johtava tutkija Tiina Ylioja tiedotteessa.

Koivuista on otettu näytteitä muun muassa oksien sienilajien selvittämiseksi, mutta tarkempia tuloksia niistä saadaan vasta syksyllä. Ilmiölle ei välttämättä löydy yhtä yksittäistä selittävää tekijää, eikä siihen tällä hetkellä ole erityistä torjuntakeinoa.

“Lehtikato ei automaattisesti tarkoita, että koivu olisi kuolemassa. Jos juuristo on hyväkuntoinen ja lehtimassaa riittävästi, puu voi toipua ja kasvattaa uusia versoja myöhemmin kasvukauden aikana”, kertoo Ylioja.

Tilannetta kannattaa seurata loppukesän ajan ja ilmoittaa voimakkaasti oireilevista tai nopeasti heikkenevistä puista metsätuhohavaintona.

Muita alkukesästä havaittuja hyönteisten aiheuttamia puustotuhoja ovat aiheuttaneet muun muassa ruskomäntypistiäinen, havuparikassieni, okakaarnakuoriainen.

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