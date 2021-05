Näin kokkaa Frantsilan yrttitilan perustaja: "Helppoa, halpaa ja mielellään kotimaista" – katso reseptit kevään herkkuihin

Jarno Mela

Mirjamin kaurakakun ohjeen Virpi Raipala-Cormier on saanut äidiltään Mirjamilta. Sen voi valmistaa myös gluteenittomana.

Keittiö on mun valtakuntaani. Mutta kun teen ruokaa, niin sen pitää olla yksinkertaista, mielellään kotimaista ja edullista, Virpi Raipala-Cormier määrittelee.

Vaikka Virpi vähättelee ruuanlaittoaan, hän on kirjoittanut yli 200-sivuisen Frantsilan yrttitilan kasviskeittokirjan.

Virpi ja James Cormier ovat olleet liki 50 vuotta kasvissyöjiä, samoin heidän lapsensa vauvasta asti. Ruokavalio on lakto-vegetaristinen.

”Maitoa me ei juoda, mutta minä juon piimää ja James syö jugurttia. Juustot on meidän herkkuja, muttei me niitä hirveitä määriä syödä.”

Lihaa, kalaa tai kananmunia ei perheessä käytetä.

Pariskunnan ajatus kasvissyönnin taustalla on, että he eivät halua aiheuttaa mitään haittaa eläimille. He eivät kuitenkaan tuputa ajatteluaan muille.

”Eri ihmisillä on erilaisia ajatuksia siitä, mikä on maailman eliöille ja ihmisille hyväksi. Maapallolle ei kuitenkaan ole hyväksi, että lihankäyttö lisääntyy, kun kehitysmaat vaurastuvat”, Virpi miettii.

Jotta ruuasta saisi tarpeeksi proteiinia, Raipala-Cormierit syövät joka pääaterialla papuja tai linssejä. Lisäksi he syövät tofua eli soijajuustoa kerran viikossa, paljon kasviksia ja valtavasti marjoja. Virpin erityistä herkkua ovat marjat piimän, talkkunan ja hunajan kanssa

Keväällä voimaa saa villivihanneksista. Salaattiin Virpi lorauttaa oman talon öljyä, jotta saa tarpeelliset tyydyttymättömät rasvahapot.

Kantrin lukijoille Virpi jakaa mausteikkaan papumuhennoksen, peruna-juuresvuoan, kaalisalaatin ja Mirjami-äidin kaurakakun ohjeet. ”Reseptien idea on myös, että ne ovat terveellisiä ja helposti sulavia ja raaka-aineet mahdollisimman läheltä ja luomua. Hernekeittokin on tosi terveellinen, ja siihen kannattaa aina lisätä runsaasti kuminaa ja meiramia.”

Raipala-Cormierin keittiössä yrttikimppuja riippuu kuivattuina katonrajassa.

Virpillä on useita vinkkejä yrttien ja villivihannesten käyttöön. Hän muistuttaa myös silmänruuasta.

”Pihalta voi kerätä keto-orvokin, ruiskaunokin tai kehäkukan kukkia ja terälehtiä koristeeksi. Laita niitä myös pakastimeen pieniin rasioihin, niin saat juhlavaa meininkiä kakkuihin, vanukkaisiin ja booleihin pitkin talvea.”

Ruusun terälehdistä syntyy myös hyvän makuinen yrttitee tai likööri.

Yrttiteen Virpi valmistaa itse. Yrttien kuivatukseen ei tarvita edes sähköistä kuivuria. ”Jos talossa on huone, missä käydään harvoin, niin levitä sinne sängyn päälle vaikka vanha puhdas verho tai lakana ja ripottele yrtit sen päälle ohueksi kerrokseksi kuivumaan.”

Mustaherukanlehdet, mintut, vadelmanlehdet, horsmat, siankärsämöt, nokkoset – yrttiteehen löytyy luonnosta ja puutarhasta runsaasti aineksia.

”Laita yksi teelusikallinen kuivattuja yrttejä teekuppia kohti ja kuumaa vettä päälle. Hauduta varttitunti. Voin juoda teetä koko päivän. Jos sitä jää juomatta, laitan jääkaappiin ja lämmitän seuraavana päivänä. Kukatkin tykkäävät siitä”, Virpi tietää.

Jarno Mela

Kuivattuja yrttejä tarvitaan yksi teelusikallinen kuppia kohti, tuoreita ruokalusikallinen. Hauduta kuumassa vedessä varttitunti. "Tätä voi juoda koko päivän. Jos jää juomatta, laitan jääkaappiin ja lämmitän seuraavana päivänä. Myös kukat ja komposti tykkäävät yrttiteestä", Virpi vinkkaa.