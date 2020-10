Asunnon ostoaikeet korkeammat kuin koskaan, omakotitalot suosituimpia – lisätilaa halutaan koronan vuoksi

Kiinteistövälittäjät: ”Oma piha on nyt tärkeä ja lisäneliöitä halutaan todelliseen tarpeeseen."

Pornaisissa myydään vuonna 2005 rakennettua omakotitaloa 250 000 eurolla. Tällaiset kohteet ovat kiinteistövälittäjien mukaan hyvin suosittuja.

Asuntojen ostoaikeet ovat historiallisen korkealla ja erityisen kiinnostuneita ollaan omakotitaloista kasvukeskusten naapurikunnissa, Tilastokeskus ja kiinteistönvälittäjät kertovat.

Kuluttajista 17–18 prosenttia oli syyskuussa aikeissa ostaa asunnon 12 kuukauden sisällä. Osuus on vuodesta 2007 alkaneen tilastointiajan korkein, Tilastokeskuksen kuluttajien luottamuskyselystä selviää.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat syyskuussa erinomaiseksi ja ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle.

Asunnon peruskorjausta suunnittelee runsas viidennes kuluttajista, pari vuotta sitten osuus jäi 15 prosenttiin.

Kasvanutta intoa asunnon ostamiseen selitetään muun muassa alhaisilla koroilla, patoutuneella kysynnällä ja koronan aiheuttamalla muutoksella, jossa halutaan suurempia asuntoja kauempaa kaupunkien keskustoista.

Suomen Kiinteistövälittäjät SKVL kertoo, että jäsenvälittäjien asuntokauppa on käynyt jopa historiallisen vilkkaasti.

Kovin kysyntä on omakotitaloista. ”Korona on muuttanut suomalaisten asuntotoiveita nopeasti”, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Oma piha on nyt tärkeä, ja lisäneliöitä halutaan todelliseen tarpeeseen."

Omakotitalojen kauppa on vilkastunut keskimäärin pari prosenttia yli normaalin. Kerrostaloasuntojen kauppamäärät ovat vähentyneet saman verran normaaliin tilanteeseen verrattuna.

SKVL:n kautta on myyty tänä vuonna omakotitaloja enemmän kuin koskaan.

"Hyväkuntoiset 2000-luvulla rakennetut omakotitalot ovat kysytyimpiä, ja niistä on pulaa. Sen sijaan 1960- ja 1970-luvun taloja on vaikeampi saada kaupaksi, jos niitä ei ole peruskorjattu."

Ennusteen mukaan vanhojen talojen hinnat ovat laskussa, jolloin niiden kauppa voi vilkastua.

1980- ja 90-luvun talojen kysyntä on suhteellisen kovaa. "Silti ero on merkittävä 2000-luvun taloihin, jotka ovat kovan kysynnän kohteena ja hinnat melko voimakkaassa nousussa kasvukeskusten lähettyvillä", Mannerberg toteaa.

Markkinoilla on Mannerbergin mukaan edelleen kevään jälkeistä patoutunutta kysyntää, eikä kauppoja ole sen jälkeen tehty myyjien varovaisuuden vuoksi.

Kolme neljästä SKVL:n välittäjästä kertoi kyselyssä asunto- ja kiinteistökaupan ylittäneen koronaa edeltävän kauppamäärän tai ainakin palanneen samalle tasolle.

Syksyn edetessä kaupankäynnin odotetaan kyselyn mukaan jonkin verran hiljenevän. Koko maassa kerrostalojen keskimääräisen hinnan arvioidaan laskevan hyvin loivasti lukuun ottamatta kasvukeskuksia.

"Keväällä alkanut valtava kesämökkien kysyntä jatkuu vahvana koko loppuvuoden", Mannerberg arvioi.

”Sen sijaan matkailun hiljenemisen vaikutus asuntomarkkinoihin näkyy Pohjois-Suomessa sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueella."

SKVL:n kyselyssä mitattiin myös ostajien kiinnostusta energiatehokkuustodistuksesta. Yli 70 prosenttia ostajista ei ole kiinnostunut talon lakisääteisestä energiatodistuksesta.

Ongelmia asuntokauppaan tuovat Mannerbergin mukaan pankkien hitaus lainoituksessa. "En ole koskaan saanut niin paljon kriittistä palautetta välittäjiltä koskien pankkien toimintaa kuin nyt tänä syksynä.”

"Asiakkaat joutuvat odottamaan lainapäätöksiä jopa puolitoista kuukautta, rahoituspäätösten saaminen on erittäin hankalaa ja rahoitus on mennyt täysin ylivarovaiseksi."

"Sähköinen kaupankäynti ei ole tuonut mitään helpotusta pankkien ruuhkiin, vaan se on hidastanut entisestään kaupan loppuun viemistä."

Kiinteistönvälittäjä Pekka Parkkila kertoo, että omakoti- ja rivitaloja kysytään paljon, kerrostalojen kauppa käy hitaammin.

”Pankkien toiminta on tässä markkinatilanteessa outoa, sillä nyt jos koskaan tarvitaan toimivia rahoitusmarkkinoita, jotta voidaan palata normaaliin elämään mahdollisimman pian”, Mannerberg huomauttaa.

"Uudehkoista omakotitaloista on nyt huomattavan kova kysyntä", yrittäjä Sami Uurinmäki Järvenpään-Mäntsälän Kiinteistömaailmasta sanoo.

Keski-Uusimaa on niitä alueita, joissa omakotitalojen kysyntä Kiinteistövälittäjien kyselyn mukaan on kovimmillaan eli lähellä isoa kasvukeskusta.

"Maaseutu on nyt ostajien keskuudessa todella suosittu."

Uurinmäki arvelee, että korona on lisännyt etätyön suosiota. Sen vuoksi halutaan elää vähän väljemmin, kun kotona tehdään töitä. "Nyt halutaan muutakin kuin tehoneliöitä."

Koronalla ei ole viime vuoteen verraten ole ollut ainakaan kielteistä vaikutusta asuntokauppaan. "Kauppa käy samalla vauhdilla kuin ennenkin, ehkä jopa vähän paremminkin."

"Omakotitalojen hinnat ovat nousussa samaan aikaan, kun vanhojen kerrostalojen hinnat lievästi laskevat."

Kiinteistönvälittäjä Pekka Parkkila Kiinteistömaailmasta kertoo, että maaseudun asunnoista ollaan nyt erittäin kiinnostuneita, ja ne menevät nopeasti kaupaksi.

"Myös rivitalojen kauppa käy hyvin, mutta 1960–1980 -luvun kerrostalojen myynti on haasteellista."

"Korona ei ole vaikuttanut paljon kauppamääriin, mutta asuntotyyppiin kyllä. Nyt halutaan omakotitaloja ja aiempaa enemmän tilaa."

"Esimerkiksi Mäntsälästä äskettäin nopeasti myydyn omakotitalon ostajat tulivat Vantaalta. Näytti siltä, että vaikuttimena vaihtoon oli korona."

"Järvenpäässä asuntojen myynti kasvoi elokuussa 22 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna", hän kertoo. "Tuusulan Jokelassa kauppa käy ja myyntiajat ovat lyhentyneet roimasti."

Parkkila esitteli torstaina Pornaisissa 250 000 euron hintaista omakotitaloa, joka on ollut melko pitkään myynnissä. Yhtenä syynä siihen on Parkkilan mukaan autotallin puute, rakennusmahdollisuus sille on. "Maalle muuttavat tarvitsevat autotallia koneilleen ja harrastuksille."

Koronan jälkeen tästäkin kohteesta on tullut paljon yhteydenottoja, "siinä on aivan selvä piikki".

