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Juuri nyt | Karhun poikkeusluvat ovat haettavissa – metsästyksen toteutumisen edessä on vielä monta mutkaa
MT Hevoset | Kun ponivarsa oli syntymässä virheasennossa, paikalla ollut gynekologi pelasti tilanteen