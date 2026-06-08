Alvar Aallon arkkitehtuurista saattaa tulla maailmanperintökohdeSuomessa on ennestään seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta.
Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto.
Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta.
Ne ovat Aalto-ateljee, Aalto-talo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Kulttuuritalo Helsingissä, Aalto-kampus, Muuratsalon kokeilutalo ja Säynätsalon kaupungintalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Aalto-keskus Seinäjoella, Sunilan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen Ristin kirkko Imatralla.
Maailmanperintökomitean neuvoa-antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella.
Suomessa on ennestään seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde.
Nimetyt kohteet ovat Suomenlinna (liitettiin maailmanperintöluetteloon 1991), Vanha Rauma (1991), Petäjäveden vanha kirkko (1994), Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996), Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue (1999) ja Struven ketju (2005).Artikkelin aiheet
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