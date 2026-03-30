Poliisi varoittaa: Jos löydät sunnuntaina tippuneiden droonien osia maastosta, älä missään olosuhteissa lähesty niitä Kouvolan pohjoispuolelle tippunut drooni räjäytettiin eilen hallitusti, sillä siinä oli viranomaisarvion mukaan kiinni räjähtämätön taistelukärki. Alueelta evakuoidut pääsivät yöksi kotiin kahta lukuun ottamatta.

Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston sukeltajat tutkimassa ilma-aluksen osia Luumäellä. Kuva: Rajavartiolaitos

Paula Liesmäki

Kouvolan pohjoispuolelle sunnuntaina tippunut miehittämätön ilma-alus räjäytettiin hallitusti sunnuntaina hieman ennen puoltayötä, kertoo poliisin tiedote.

Räjäytys tehtiin, koska Kouvolan pohjoispuolelle tippuneessa aluksessa oli alustavan viranomaisarvion mukaan kiinni räjähtämätön taistelukärki.

Luumäellä poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehneet paikkatutkintaa putoamispaikan ympäristössä eilen ja tänään. Viranomaiset selvittävät, onko ilma-alus räjähtänyt maahan pudotessa.

Putoamispaikan ympäristöstä on löytynyt maahan levinneitä ilma-aluksen osia, ja osien etsinnät jatkuvat tänään viranomaisten yhteistyönä.

Poliisi on myös selvittänyt epäiltyä ilma-alushavaintoa Kymenlaakson Pyhtäällä, mutta havainnot todennäköisesti liittyvät Kouvolan ja Luumäen tapauksiin.

Miehittämätön ilma-alus metsässä Kouvolan pohjoisosissa. Poliisi räjäytti aluksen sunnuntaina. Kuva: Poliisi

Keskusrikospoliisi jatkaa esitutkintaa ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos alueiden eristämistä Kouvolan pohjoispuolella ja Luumäellä, johon tippui kaksi miehittämätöntä ilma-alusta sunnuntaina.

Rajavartiolaitos tekee putoamispaikan lähijärvissä etsintöjä ilma-alusten kappaleiden löytämiseksi, kertoo apulaiskomentaja Ilja Iljin Suomenlahden merivartiostosta.

”Tutkinnan edetessä myös laitteiden alkuperä saadaan varmistettua”, kertoo rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista.

”Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki alueelta evakuoidut henkilöt pääsivät palaamaan yöksi koteihinsa”, kertoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Puolustusvoimien virka-apuosastot ovat tukeneet poliisia.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos jatkaa alueiden eristämistä Kouvolan pohjoispuolella ja Luumäellä.

Keskusrikospoliisi tutkii asiaa törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Rajavartiolaitos vastaa alueloukkauksen tutkinnasta.

Poliisi korostaa, että jos kansalaiset havaitsevat maastossa sunnuntain tapahtumiin mahdollisesti liittyviä laitteiden osia tai muuta asiaan liittyvää, havaittuja kohteita ei missään olosuhteissa saa lähestyä eikä niihin saa koskea.

Havainnoista tulee ilmoittaa viranomaisille soittamalla hätänumeroon 112.