Satakunnan Kansa: Koneyrittäjien pitkäaikaisen puheenjohtajan yritys meni konkurssiinMarkku Suominen mainitsee yhtiön ahdingon syiksi muun muassa ”kahden sodan painajaisen” ja kohonneet polttoainekustannukset.
Maanrakennusyhtiö LM-Suomiset oy asetettiin konkurssiin tämän viikon keskiviikkona. LM-Suomiset oli Eurajoella perustettu yritys, joka toimi viime vuosina uudessa monitoimitalossa LM-Parkissa Rauman Lakarissa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
Yritystä haki viime lokakuussa konkurssiin espoolainen maaperän vahvistamiseen erikoistunut maanrakennusyhtiö. LM-Suomisilla oli maksamatta yli 700 000 euron suuruinen summa aliurakoitsijalle. Se koostui yhdeksästä avoimesta laskusta.
LM-Suomiset yritti järjestää tilannetta yrityssaneerauksella. Pari viikkoa sitten maaliskuun lopulla käräjäoikeus antoi ratkaisun yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Prosessi päättyi kuitenkin nyt nopeasti konkurssiin.
”Tehtiin isot investoinnit vähän väärään aikaan.”
LM-Suomisten toimitusjohtaja Markku Suominen toteaa yrityssaneerauksen nopean päättymisen johtuneen hakemuksen pitkästä käsittelyajasta. Keväällä ei näkynyt toivoa tilanteen oikenemista.
Yhtiö päättikin jättää konkurssihakemuksen itse.
”Todettiin, että tehdään tällainen ratkaisu muuttuneiden tilanteiden takia”, hän kommentoi Satakunnan Kansalle.
Suominen mainitsee yhtiön ahdingon syiksi muun muassa ”kahden sodan painajaisen” ja kohonneet polttoainekustannukset. Myös LM-Parkin rakentaminen rasitti miljoonainvestointina LM-Suomisten taloutta.
32 vuoden ikäisen yrityksen ja 25-vuotiaan osakeyhtiön kaatumisesta huolimatta Suominen kertoo katsovansa tulevaisuuteen.
Markku Suominen toimi aiemmin pitkään Koneyrittäjien puheenjohtajana. Hän oli tehtävässä vuosina 2018–2025.
Satakunnan Kansa: Satakuntalainen maanrakennusyhtiö asetettiin konkurssiin – hakemus paljastaa mittavan saatavan aliurakoitsijalleArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat