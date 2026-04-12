Järjestö: Nuoret tarvitsevat erityiskohtelua työelämässä Ensimmäisen työn hankkiminen on nyt erityisen vaikeaa. Jo joidenkin viikkojen kestoinen työjakso antaisi nuorille työkokemuksen mahdollisuuden, nuorisojärjestö Vesaiset muistuttaa.

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan suuri osa nuorista kokee paineita työn saamisesta. Kuva: Sanne Katainen

Nuoret pitää ottaa heti mukaan työelämään kaikin mahdollisin keinoin, vaatii nuorisojärjestö Vesaiset.

Järjestö esittää nuorille työelämän myönteistä erityiskohtelua. Se on myös työpaikkojen etu: henkilöstön moninaisuus on tutkitusti menestystekijä, julkilausumassa todetaan.

Työelämä alkaa jokaisella ensimmäisestä työkokemuksesta, usein kesätyönä. Jos kesätyötä ei saa, tai sen hankkiminen viivästyy, voi pahimmillaan koko työuralle käydä huonosti.

Ensimmäisen työn hankkiminen on nuorelle yleensä haastavaa, mutta nykyisessä työttömyystilanteessa se on erityisen vaikeaa.

Vesaiset haastaa kaikki työelämässä mukana olevat tarkistamaan, olisiko omassa työyhteisössä paikkaa nuoren työpaikaksi. Jo joidenkin viikkojen kestoinen työjakso antaisi työkokemuksen mahdollisuuden.

Juuri nyt nuorten ja heidän perheidensä tulevaisuususkon vahvistaminen on Vesaisten mukaan erityisen tärkeää.

Työllistyminen on nuorten ykköshuolenaihe, kertoo vuoden 2025 Nuorisobarometri. Nuorista 70 prosenttia kertoi kokevansa paineita työn saamisesta. 50 prosenttia kertoi kokevansa työn saamisesta epävarmuutta ja turvattomuutta.

Tarjoamalla nuorille koulutusta ja kokemusta vapaaehtoistyöstä, Vesaiset pyrkivät osaltaan tasoittamaan nuoren tietä ensimmäiseen kesätyöpaikkaan.

Vesaiset on nuorisojärjestö, joka toimii valtakunnallisesti 17 maakunnan alueella 10 000 jäsenen voimin.