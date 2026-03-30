KSML: Kävelijä kaatui katukiveykseen ja sai aivotärähdyksen – tästä syystä kaupunki ei korvannut mitäänKävelijä vaati kaupungilta 500 euroa korvauksena kivusta ja särystä.
Keskisuomalainen uutisoi Jyväskylän keskustassa jalankulkijalle tapahtuneesta tapaturmasta. Kävelijä oli kompastunut Asemakadun kohdalla koholle nousseeseen katukiveyksen laattaan sillä seurauksella, että hän kaatui lyöden päänsä. Kävelijä sai aivotärähdyksen.
Kävelijä vaati Jyväskylän kaupungilta 500 euroa korvauksena kivusta ja särystä, mutta kaupunki hylkäsi vaatimuksen. Perusteena vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämiselle oli, ettei kaupungilla kadunpitäjänä ole kulkuväylillä tapahtuneista vahingoista tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Kaupungin mukaan laattakiven vaurio ei ollut sen laatuinen, että se olisi merkittävästi haitannut jalankulkua.
Kaatunut kävelijä sai korvauksia työtapaturmavakuutuksestaan.
Keskisuomalainen: Kävelijä kompastui törröllään olleeseen katukiveykseen Jyväskylässä – vakuutusyhtiö korvasi, kaupunki ei
