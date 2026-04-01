Takaisinveto: Näissä proteiinipatukoissa voi olla kananmunaaLeader Foods vetää myynnistä Performance-proteiinipatukoita ja -jauheita.
Leader Foodsin 20.3. ilmoittama takaisinveto laajenee uusiin proteiinipatukoihin ja -jauheisiin, Ruokavirasto tiedottaa.
Tuote-erissä käytetyssä raaka-aineessa on ollut jäämiä kananmunasta, minkä vuoksi tuotteet voivat aiheuttaa oireita kuluttajille, jotka ovat allergisia kananmunalle.
Takaisinvedettävät tuotteet ja erät
Performance Protein Soft White Chocolate 60 g:
• 22.9.2026, Erä X19125
• 11.11.2026, Erä X23725
• 29.12.2026, Erä X27425
• 19.2.2027, Erä X03826
Performance Protein Soft Brownie 60 g:
• 22.9.2026, Erä X19025
• 12.12.2026, Erä X26425
Performance Whey Chocolate 2 kg:
• 30.8.2028, Erä 18825
• 30.9.2028, Erä 22425
Performance Whey Strawberry 500 g:
• 30.08.2028, Erä 19725
• 30.09.2028, Erä 24525
• 30.10.2028, Erä 34525
Ruokaviraston mukaan kyseisiä eriä on ollut myynnissä laajasti eri kauppaketjujen myymälöissä. Ensimmäiset erät on tuotu myyntiin aivan viime vuoden vaihteessa.
Valmistaja on jo aloittanut takaisinvedon toimenpiteet yhdessä kauppaketjujen kanssa.
