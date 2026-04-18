Sää on jatkumassa poutaisena alkuviikkoon asti Keskiviikkona suursäätila muuttuu, kun luoteesta saapuu matalapaine sateineen ja Suomeen alkaa virrata kylmempää ilmaa.

Jaa Kuuntele

Päivisin on aurinkoista mutta öisin pakastaa.

Antti Jylhä-Ollila

Sunnuntaina aurinko paistaa suuressa osassa maata pilvettömältä taivaalta ja lämpötila kohoaa koko maassa kymmenen asteen vaiheille.

Ensi viikko käynnistyy enimmäkseen aurinkoisena ja poutaisena. Sää myös lämpenee. Yöt ovat lähipäivinä kuitenkin kylmiä ja yöpakkasta esiintyy suuressa osassa maata. Päivisin lämpötila kohoaa kymmenen ja kuudentoista asteen välille.

Keskiviikkona korkeapaine väistyy länteen ja luoteesta saapuu Suomeen matalapaine sateineen. Sademäärät ovat kuitenkin vähäisiä ja painottuvat itään ja pohjoiseen. Samalla pohjoistuuli voimistuu puuskaiseksi ja sää kylmenee.

Loppuviikolla sateen olomuoto on maan pohjoisosassa osin luminen ja etelässäkin voi sataa räntää. Päivän ylin lämpötila jää etelässä kymmenen asteen alapuolelle ja Lapissa jopa lähelle nollaa. Kylmempi ja epävakainen säätyyppi näyttäisi jatkuvan huhtikuun loppuun saakka.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun