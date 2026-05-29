Tulipalo nieli kesämökin torstai-iltana Mikkelissä.
Noin 50-neliöinen ja 1,5-kerroksinen mökki oli täyden palon vaiheessa, kun Etelä-Savon pelastuslaitos saapui kohteeseen.
”Mökki tulee tuhoutumaan täysin”, pelastuslaitoksen tiedote kertoo.
Kohde sijaitsee Länsi-Savon mukaan Taavelintien läheisyydessä Mikkelin keskustasta Anttolaan päin.
Henkilövahinkoja ei tullut. Maastoa paloi mökin ympäriltä noin 200 neliömetrin alueelta.
Tulipalon syttymissyytä tutkitaan, pelastuslaitoksen tiedote kertoo.
Palo havaittiin vastarannalta.
