Iran ja USA jatkoivat toistensa uhkailemista – Iran: "Saarron jatkuessa Hormuzinsalmi ei pysy avoinna" Iranin siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti varhain aamulla, että maan ilmatilan itäosa on avoinna Iranin kautta kulkeville kansainvälisille lennoille.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo Iranin kanssa kaivaa maasta rikastetun uraanin, joka hautautui Yhdysvaltain viime vuonna Iraniin tekemissä iskuissa.

Iran uhkasi varhain lauantaina sulkea Hormuzinsalmen uudelleen, jos Yhdysvallat jatkaa Iranin satamien saartoa. Asiasta kertoi Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf.

”Saarron jatkuessa Hormuzinsalmi ei pysy avoinna”, puhemies sanoi viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti, että satamien saarto pysyy voimassa, jos rauhansopimusta Iranin kanssa ei synny. Trump lisäsi, että Yhdysvallat ei mahdollisesti jatka keskiviikkona päättyvää aselepoa Iranin kanssa.

Trump kommentoi asiaa toimittajille presidentin Air Force One -lentokoneessa lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi perjantaina Hormuzinsalmen olevan täysin avoinna aselevon aikana.

Heti ilmoituksen jälkeen ei ollut selvää, tarkoittiko Abbas perjantaina voimaan tullutta Libanonin ja Israelin välistä aselepoa vai Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa, joka astui voimaan viime viikon puolivälissä.

Lisäksi Iran sanoi lauantaina avanneensa ilmatilansa osittain kansainvälisille lennoille. Iranin siviili-ilmailuviranomainen ilmoitti varhain aamulla, että maan ilmatilan itäosa on avoinna Iranin kautta kulkeville kansainvälisille lennoille.

Lentojen seurantapalvelu Flightradar ei kuitenkaan näyttänyt Suomen aikaa lauantaina aamupäivästä, että kansainvälistä lentoliikennettä olisi palannut Iranin ylle.

Iranin ilmailuviranomaisen mukaan jotkut maan lentokentistä olivat jälleen toiminnassa lauantaiaamuna.

Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, että Yhdysvaltain asevoimat on määrännyt yli 20 laivaa takaisin Iranin satamiin tai poispäin Iranista sen jälkeen, kun maa aloitti Iranin merisaarron.

Perjantaina analytiikkayritys Kpler taas kertoi, että ensimmäiset iranilaiset öljytankkerit olivat päässet läpi salmesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti merisaarron. Yrityksen mukaan yhteensä kolme säiliöalusta, jotka kaikki ovat olleet Yhdysvaltojen pakotteiden piirissä, kulki Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi Intian valtamerelle keskiviikkona.

Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopussa.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen ensimmäinen kierros päättyi viime viikonloppuna Pakistanin Islamabadissa tuloksettomana. Trumpin mukaan uusi neuvottelukierros oltaisiin kuitenkin järjestämässä piakkoin.

Yhdysvallat ja Iran ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja uraanista.

Trump on toistanut väitteensä siitä, että rikastettu uraani kuljetetaan Iranista Yhdysvaltoihin. Trump esitti kommenttinsa perjantaina paikallista aikaa puhuessaan konservatiivisen Turning Point USA -järjestön tilaisuudessa Arizonassa.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo Iranin kanssa kaivaa maasta rikastetun uraanin, joka hautautui Yhdysvaltain viime vuonna Iraniin tekemissä iskuissa. Trump on kutsunut materiaalia "ydinpölyksi".

Aiemmin perjantaina Iranin ulkoministeriön edustaja sanoi maan valtiollisessa televisiossa, että Iran ei ole siirtämässä rikastettua uraaniaan minnekään.

” Iranin rikastetun uraanin siirtäminen Yhdysvaltoihin ei ole kertaakaan noussut esiin neuvotteluissa”, ministeriön edustaja Esmaeil Baqaei sanoi.

Trump sen sijaan on sanonut, että Iran olisi suostunut luovuttamaan kaiken rikastamansa uraanin Yhdysvalloille.

Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan viimeaikaiset neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä ovat keskittyneet konfliktin ratkaisuun, eivät rikastettuun uraaniin.

Iranin ydinohjelma on ollut Lähi-idän sodan keskeisiä kiistakysymyksiä. Israel ja Yhdysvallat ovat sanoneet, että Iran olisi ollut jo lähellä ydinaseen kehittämistä. Iran on toistuvasti kiistänyt väitetyt ydinasepyrkimykset.