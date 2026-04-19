IL: Navetta roihuaa ilmiliekeissä VihdissäPaikalle lähetettiin seitsemän yksikköä.
Navetta palaa Vihdissä Laurintiellä, uutisoi Iltalehti. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tietojen mukaan navetassa ei ole eläimiä.
Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Pelastuslaitos ei pysty arvioimaan, tuhoutuuko rakennus kokonaan. Ainakin navetan katto on kärsinyt suurta vahinkoa.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta lauantaina kolmen aikaan. Paikalle lähetettiin seitsemän yksikköä.
- Osaston luetuimmat