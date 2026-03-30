Kevät on alkanut vauhdilla mutta sää jatkuu vaihtelevana Kevään säätyyppi säilyy hieman epämääräisenä. Norjanmerellä matalapainetoiminta on aktiivista, mutta ajoittain korkeapaineen selänne kurottaa etelästä Suomeen, kirjoittaa meteorologi Vendi Pelkonen.

Maaliskuun lopun sää on keväistä mutta hieman epävakaista. Kuva: Ilmatieteen laitos

Maaliskuu on ollut hyvin lämmin ja kevät on edennyt rivakkaan tahtiin. Merijäätä esiintyy enää pienillä alueilla Perämeren pohjoisosassa ja Suomenlahden itäosassa. Myös lintujen muutto on käynnistynyt tavanomaista aikaisemmin. Lapissa on laajalti vielä useita kymmeniä senttimetrejä lunta, joka hidastaa hieman pohjoisen lintumuuttoa.

Tiistaina maaliskuu päätetään jälleen melko lauhassa säässä. Etelän aurinkoisimmilla alueilla lämpötila kohonnee kymmenen plusasteen tuntumaan. Sen sijaan maan itäosassa saadaan hajanaisia vesisateita, joiden olomuoto voi paikoin olla myös lumisempaa. Sateen alla päivälämpötilat jäävät selvästi viileämmiksi. Pohjoisessa päivä on melko poutainen, mutta pilvinen. Siellä lämpötila on viiden plusasteen molemmin puolin.

Keskiviikkona Norjanmerellä oleva matalapaine tuo räntä- ja lumisateita maan pohjoisosaan. Lumikertymät jäävät kuitenkin pieniksi. Viikko jatkuu paikoin melko aurinkoisissakin merkeissä, vaikka ajoittain heikkoja sateita on liikkeellä eri olomuodoissa. Kuitenkin keskiviikosta olisi tulossa lämmin ja aurinkoinen päivä maan eteläosassa.

Viikonloppuna säätyyppi on muuttumassa hieman epävakaisempaan suuntaan. Matalapaineita sateineen liikkuu yhä lähemmäksi Suomea ja samalla pohjoisesta saapuu hieman kylmempää ilmamassaa maamme ylle. Kuitenkaan varsinaista takatalvea ei edelleenkään ennusteissa näy, vaikkakaan pääsiäisenä tuskin hätyytellään korkeita ennätyslämpötiloja.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi