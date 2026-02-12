Metsä Group käynnisti ligniini-koetehtaan Äänekoskella Metsä Groupin uuden koetehtaan tavoitteena on, että puuraaka-aine ja selluntuotannon sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan.

Uusi koetehdas hyödyntää Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalta saatavaa ligniiniä. Kuva: Petri Blomqvist

Metsä | Metsäteollisuus Anniina Jokinen

Metsä Groupin ligniini-koetehdas on käynnistynyt Äänekoskella, yhtiö tiedottaa.

Ligniini on puun ainesosa, joka sitoo puukuidut toisiinsa. Se erotetaan sellutehtaan tuotantoprosessissa kuiduista. Ligniiniä on perinteisesti käytetty bioenergiana, mutta sitä voi käyttää esimerkiksi korvaamaan fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja.

Metsä Groupin uuden koetehtaan tavoitteena on, että puuraaka-aine ja selluntuotannon sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan ja että ne tuottavat mahdollisimman suurta lisäarvoa, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

”Nyt käynnistyvän koetehtaan tarkoituksena on varmistaa ligniinituotteen tuotantoprosessin toimivuus sekä tuotteen ominaisuudet ja soveltuvuus markkinoille. Jos kaikki menee suunnitellusti, seuraava vaihe olisi tuotantomittakaavan laitoksen suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen”, Nousiainen sanoo.

Tehtaan nimelliskapasiteetti on kaksia tonnia ligniinituotetta päivässä. Tehdas on rakennettu yhteistyössä laitetoimittaja Andritzin kanssa ja kumppanina on toiminut kemian alan yritys Dow.