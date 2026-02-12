Hannes-myrsky riepotteli myös Lähi-Tapiolaa, vakuutuskorvausten hinta vasta selviämässä Lähi-Tapiola sijoittaa 200 miljoonaa euroa kasvuyhtiöihin helpottaakseen rahoituksen pullonkauloja ja rahoittamaan yhtiöiden kansainvälistymistä.

Joulukuinen Hannes myrsky kaatoi metsää läntisessä Suomessa. Vakuutuskorvausten määrässä myrskytuho nousee kolmen suurimman joukkoon tällä vuosituhannella. Kuva: Juha Sinisalo

Uutiset | Talous Kimmo Lundén

Vuosituloksensa julkistanut Lähi-Tapiola-ryhmä maksoi viime vuonna vahinkovakuutuksista korvauksia 1 015 miljoonaa euroa.

Maan toiseksi suurimman vahinkovakuuttajan korvausmenot tasaantuivat usean kasvuvuoden jälkeen, ja kokonaisuudessaan maksetut korvaukset vähenivät kaksi prosenttia edellisvuodesta. Henkivakuutuksista ryhmä maksoi 393 miljoonaa euroa korvauksia.

”Läntistä Suomea riepotellut Hannes-myrsky muistutti, että tututkin riskit voimistuvat, kun ilmasto muuttuu. Hanneksen lopullinen hinta selviää vasta myöhemmin, mutta korvausten määrällä mitattuna myrsky näyttää asettuvan vuosituhannen kolmen suurimman joukkoon”, arvioi Lähi-Tapiolan pääjohtaja Sari Heinonen.

Lähi-Tapiola määrittää itsensä elämänturvayhtiöksi. Yhtiön terveysvakuutusten kysynnässä oli viime vuonna kuitenkin laskua:

”Julkista terveydenhuoltoa paikataan terveysvakuutuksilla, joiden kysyntä on alkanut hiipua, koska vakuutusten hinnat ovat nousseet nopeasti. Hintojen korotusten taustalla on yksityisten terveyspalveluiden kallistuminen sekä se, että vakuutuksia käytetään enemmän kuin ennen”, Sari Heinonen perustelee hinnankorotuksia.

”Elämänturvayhtiönä vastaamme suomalaisten tarpeeseen varautua, mutta samalla kannamme huolta siitä, mistä tämä tarve kumpuaa. Yhteiskuntaamme on juurtunut näköalattomuuden ilmapiiri, jossa tulevaisuus nähdään riskinä eikä mahdollisuutena.”

Myös yritykset paikkaavat yhteiskunnan ohentunutta turvaverkkoa. Riskienhallinta korostuu, ja henkilöstöä vakuutetaan hanakammin, esimerkiksi laajemmilla terveysvakuutuksilla.

Lähi-Tapiola-ryhmän tammi—joulukuun kokonaistulos sisältäen sijoitusten arvostuserojen muutoksen oli 577 miljoonaa euroa ja ryhmän liiketulos 446 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi edellisvuodesta sekä vahinko- että riskihenkivakuuttamisessa.

Vahinkovakuutuksen kate oli 112 miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi edellisestä vuodesta erityisesti maksutuoton kasvun ja korvauskulujen vähentymisen vuoksi. Kate ennen tasoitusmäärän muutosta muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Lähi-Tapiola-ryhmän yhdistetty kulusuhde parani tilivuoden aikana ja oli 91,2 (2024: 96,2). Yhdistetty kulusuhde (korvausten, kulujen ja maksutuottojen suhde) on vahinkovakuutusyhtiöiden keskeisin kannattavuuden mittari: mitä matalampi luku alle 100:n, sen parempi.

”Talouskasvun puute on suomalaisen yhteiskunnan suurin ongelma, johon ei ole varaa tottua.” Sari Heinonen

Heinosen mukaan talouskasvun puute on suomalaisen yhteiskunnan suurin ongelma, johon ei ole varaa tottua. Lähi-Tapiola kertoi tiistaina sijoittavansa 200 miljoonaa euroa lisää suomalaisiin kasvuyrityksiin.

Lähi-Tapiolan 11 miljardin euron sijoitussalkusta 200 miljoonan panostus on noin kahden prosentin osuus. Sijoitukset painottuvat yrityksiin, joiden liikevaihto on vähintään muutama miljoona euroa vuodessa. Kasvuyhtiöihin suunnatun rahan tavoitteena on helpottaa rahoituksen pullonkauloja ja auttaa yhtiöitä kansainvälistymään.

Lähi-Tapiola Varainhoito -konsernin yhtiöiden hallinnoimat varat (brutto) olivat katsauskauden lopussa yhteensä 35,2 miljardia euroa.