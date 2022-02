Nyt se on vahvistettu: Metsien hakkuut Euroopassa eivät lisääntyneet äkillisesti – toisin kuin Nature väitti vuonna 2020

Rami Marjamäki

Hakkuiden tunnistamiseen käytetyn satelliittiohjelman tarkkuus havaita hakkuita parani kesken Nature-lehden tutkimusta. Tämä johti virheelliseen tutkimustulokseen, joka kohahdutti EU:ssa.

Arvostetussa Nature-tiedesarjassa julkaistiin kesällä 2020 artikkeli, jonka mukaan metsien hakkuuala lisääntyi Euroopassa lähes puolella, kun verrattiin vuosia 2011–2015 ja 2016–2018.

Tulosta pidettiin jo tuoreeltaan vääränä. Uusi tutkimus paljastaa nyt, miksi artikkelissa päädyttiin virheelliseen tulokseen, Luke kertoo uutisessaan.

”Valitettavasti tämä virheellinen tutkimus on jo voinut vaikuttaa EU:n metsäpolitiikkaan”, Bernin yliopiston metsäpolitiikan asiantuntija David Ellison toteaa tutkimuksen julkistuksen yhteydessä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä Norjasta, Suomesta, Sveitsistä ja Ruotsista vertaili satelliittikuviin perustuvia muutoskarttoja ja maastossa mitattuja pysyvien koealojen aineistoja Suomen ja Ruotsin valtakunnan metsien inventoinnista (VMI).

Vertailu on julkaistu tieteellisenä tutkimuksena Annals of Forest Science -sarjassa ja osoittaa yksiselitteisesti, että Nature-artikkelin tulokset eivät voi olla tarkkoja.

”Havaittu hakkuiden äkillinen lisäys oli yksinkertainen artefakti, joka johtui siitä, että hakkuiden tunnistamiseen käytetty menetelmä tarkentui tarkasteluajanjakson aikana”, toteaa tutkimusta johtanut Norjan luonnonvaratutkimuksen instituutin tutkijaprofessori Johannes Breidenbach.

Tämä vahvistettiin vertaamalla yli 120 000 maastohavaintoa Suomen ja Ruotsin VMI-koealoilta siihen satelliittikuviin pohjautuneeseen muutoskarttaan, jota Nature-artikkelin kirjoittajat käyttivät.

"Huomasimme, että kartan tarkkuus havaita hakkuita parantui vuoden 2015 jälkeen, mutta hakkuut itsessään eivät lisääntyneet", Breidenbach sanoo.

Useimmilla Euroopan mailla on viralliset vuosittaiset tilastot hakkuumääristä. Nämä tilastot pohjautuvat yleensä tuotantotilastoihin, joita kootaan puun käyttäjiltä. Useissa maissa on myös järjestelmiä, kuten valtakunnan metsien inventointi, joilla voidaan arvioida hakkuutilastojen luotettavuutta vuotta pidemmillä ajanjaksoilla.

Viralliset tilastot osoittavat, että Nature-tutkimuksessa käytetyllä ajanjaksolla hakkuiden määrä lisääntyi Suomessa hieman ja pysyi ennallaan Ruotsissa.

Annals of Forest Sciencessa julkaistu tutkimus: Harvested area did not increase abruptly – How advancements in satellite-based mapping led to erroneuous conclusions

Vuonna 2020 julkaistu Nature-artikkeli: Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015

