Donut Labin keskeisiä lupauksia ovat olleet esimerkiksi akun poikkeuksellinen energiatiheys sekä se, että akku kestäisi jopa 100 000 latausta ja purkua.
Donut Lab -teknologiayrityksen keskeiset lupaukset maailmaa mullistavasta akusta eivät pidä paikkaansa, sanoo yhtiön yhteistyökumppanin Nordic Nano Groupin kaupallinen johtaja Lauri Peltola. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Peltola kertoo tehneensä Donut Labista rikosilmoituksen, joka liittyy harhaanjohtavaan viestintään ja katteettomiin lupauksiin.
Suomalaisten perustajien Viroon rekisteröimä Donut Lab esitteli tammikuussa CES-messuilla Las Vegasissa kiinteän olomuodon akun, jota se markkinoi käänteentekevänä.
Donut Labin keskeisiä lupauksia ovat olleet esimerkiksi akun poikkeuksellinen energiatiheys sekä se, että akku kestäisi jopa 100 000 latausta ja purkua. Tammikuussa Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki jo ilmoitti yhtiön kykenevän valmistamaan akkuja yhden gigawattitunnin verran vuodessa.
HS:n tietojen mukaan Donut Labin akkuja on ollut määrä valmistaa suomalaisen Nordic Nano Groupin tiloissa Imatralla. Yhtiön kaupallisen johtajan Lauri Peltolan mukaan hänelle on kevään mittaan selvinnyt, ettei luvattuihin akun ominaisuuksiin ole päästy. Myös massatuotantovalmiudesta on annettu hänen mukaansa väärä kuva.
Helsingin Sanomat: Sisäpiiriläinen: Donut Lab on luvannut liikojaArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat