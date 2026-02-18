Loppuviikosta sataa lunta Lumen syvyys vaihtelee eri puolilla maata runsaasti ja hiihtolatujen kunto vaihtelee.

Jaa Kuuntele

Loppuviikosta sää lauhtuu ja esiintyy lumisateita.

Eevi Silvennoinen

Moni suomalainen viettää tällä tai tulevilla viikoilla hiihtolomaa ja suunnittelee hiihtoretkelle lähtemistä. Hiihtolatujen kunto vaihtelee eri puolilla maata ja latujen kuntoon vaikuttaa olennaisesti lumitilanne sekä lämpötila.

Kuluvana talvena osassa maata lunta on satanut selvästi keskimääräistä vähemmän. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa lunta on tällä hetkellä useita kymmeniä senttejä tavanomaista vähemmän. Toisaalta Uudellamaalla, etenkin pääkaupunkiseudulla, ja Keski-Lapissa lumensyvyys on laajalti tavanomainen.

Tänään torstaina lumikuuroja liikkuu etenkin Lapissa ja aamulla myös maan lounaisosassa. Lunta kuitenkin kertyy varsin vaatimattomasti, eikä lumensyvyys ole muuttumassa. Pilvisyys on pääosin runsasta, mutta pilvipeite voi rakoilla erityisesti maan itä- ja länsiosassa. Päivällä lämpötila on koko maassa noin -10 ja -15 asteen välillä.

Enemmän lunta voidaan mahdollisesti saada loppuviikosta, kun matalapaineita liikkuu Suomen lähialueilla. Sitä, missä päin maata lunta kertyy eniten, on vielä vaikea sanoa. Matalapaineiden reitit ehtivät vielä muuttua useita kertoja ennen viikonloppua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

