Foreca: Kevätsää saattaa vaihtua takatalveen jopa etelässä ensi viikollaViilenevän ilman myötä luvassa on mahdollisesti sateita, jotka saattavat tulla lumena.
Keväinen lämpö saattaa väistyä takatalven tieltä ensi viikon loppupuolella, kertoo sääpalveluyritys Foreca blogissaan.
Ainakin maan keski- ja pohjoisosissa lämpötila näyttäisi romahtavan torstaina yli viidellä asteella. Etelässä lämpötilan odotetaan laskevan viimeistään perjantaina.
Viilenevän ilman myötä luvassa on mahdollisesti sateita, jotka saattavat tulla lumena.
Forecasta korostetaan, että loppuviikon takatalviennusteeseen liittyy vielä ristiriitaa.
- Osaston luetuimmat